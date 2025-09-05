Natalia Sette 05 SEP 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' no está dispuesta a soportar otro brote de acné y se realiza un tratamiento para poder prevenirlo

Maica Benedicto muestra imágenes de su infancia y se sincera sobre su pasado

Maica Benedicto ha decidido dar un paso al frente para poner fin de una vez por todas al problema de acné que tanto le ha hecho sufrir. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se sincera como nunca antes y comparte con sus seguidores imágenes de su cara en pleno brote de acné. Decidida a solucionarlo, la influencer acude a un profesional para iniciar un tratamiento con el que espera dejar atrás las secuelas que le ha dejado a lo largo de los años. Además, en este video, la influencer se hace también una revisión del pecho tras el aumento que se realizó hace un mes .

No es la primera vez que Maica habla abiertamente de sus problemas de acné, pues es algo que la lleva acompañando desde su adolescencia. “Lo he pasado muy mal”, confiesa. Es por ello que antes de mudarse definitivamente a Madrid , ha acudido a un profesional que le realiza un tratamiento para prevenir brotes de acné futuros. “Quiero ponerle solución antes de que salgan”, explica. Además, la influencer deja claro que quiere compartir el proceso por si a alguien que la sigue le puede servir ya que sabe de primera mano lo mal que se pasa.

Muy sincera, Maica reconoce que una de sus mayores preocupaciones es que el problema vuelva a repetirse: “No quiero que me vuelvan a salir”. Por eso ha apostado por un tratamiento específico y guiado por profesionales. Durante el procedimiento, la catalana no ha dudado en compartir con sus seguidores todo lo que va sintiendo. “Tengo la frente llena de bultos”, asegura mientras enseña de cerca la zona más afectada.

Maica Benedicto enseña su cara sin maquillaje cuando le dio el brote de acné

Antes de llegar al centro donde le realizarán el tratamiento, Maica ha querido mostrar imágenes de su rostro al natural, justo cuando le apareció uno de los brotes más fuertes que ha vivido. Sin filtros ni maquillaje, la influencer ha enseñado cómo tenía la piel en su peor momento. “Me sentía un monstruo”, reconoce con la honestidad que la caracteriza. Una dura confesión que deja claro lo mucho que este problema ha llegado a marcarle.

Maica Benedicto regresa a su canal con varias actualizaciones de su vida. La influencer no ha parado en todo el verano y tiene cosas pendientes de cara a la vuelta a la rutina. Además de acudir a expertos para tratarse su problema de acné e intentar prevenirlo, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ acude a la revisión de su operación de pecho, donde el cirujano le da las instrucciones que debe seguir en los próximos meses ¡Descúbrelo todo dándole play al video!