Equipo mtmad 01 SEP 2025 - 17:15h.

La exparticipante de 'Gran Hermano' se sincera sobre consecuencias que le ha provocado andar en tacones

Maica Benedicto está dispuesta a encontrar el amor en ‘El loco amor’, el nuevo dating show de Mediaset Infinity

Maica Benedicto regresa una semana más a su canal, ‘Obvio microbio’, con un nuevo vídeo de lo más especial: la influencer hace un ‘tour’ de su impresionante vestidor . La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ comparte sus prendas más destacadas y desvela las secuelas que tiene por llevar siempre tacones, además de mostrar sus ‘looks’ favoritos y todos los secretos tras su gran colección de ropa. ¡No te lo pierdas, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido vuelve, después de haber dado a conocer su trayectoria en el modelaje , para hacer llegar a sus seguidores su pasión por la moda desde dentro de su vestidor. “Voy a enseñar una selección de mis favoritos”, comienza hablando Maica sobre su interminable colección de zapatos. La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ha desvelado todos los secretos que esconde el amplio contenido de su vestidor, incluyendo los datos más incómodos al respecto.

La de Murcia se muestra tan real como siempre y revela ante la cámara lo que le sucede con motivo de llevar siempre tacones. Acostumbrada a trabajar en un mundo tan demandante como el del modelaje, la de Murcia anda casi todos los días en tacones, lo que le ha ido provocando una serie de secuelas negativas “de tanto utilizar zapato de punta”. Maica confiesa cuáles son sus zapatos favoritos y las consecuencias que sufre al usarlo. ¡Descúbrelo!

Maica Benedicto habla de su amplia colección de zapatos

La que fuera concursante de ‘GH DÚO’ continúa con el impresionante ‘tour’ por su vestidor y se para a enseñar algunos de sus zapatos más especiales. “Estos bajitos, super elegantes”, comenta la influencer enseñando ante la cámara una de sus parejas favoritas. Además de desvelar cuál es su estilo de zapatos favorito, dejando a un lado sus consecuencias perjudiciales, Maica enseña más pares de su amplia colección. “Tengo un montón así”, asegura mostrando distintos tipos de tacones. ¡No te pierdas nada, en Mediaset Infinity!

Maica Benedicto vuelve con un nuevo capítulo de ‘Obvio microbio’ para compartir uno de los vídeos más esperados de su canal. La creadora de contenido, gran entusiasta de la moda, abre las puertas de su vestidor y enseña su impresionante colección de ropa y complementos. Además de hablar de sus elegantes tacones, la de Murcia muestra sus piezas más especiales, regalos que le han hecho sus fans y hasta parte de su lencería. ¡Haz click y entérate de todo!