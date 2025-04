El parto de la expareja de Diego Matamoros fue inducido. A las 20:00 de la tarde ingresó en el hospital y media hora después le pusieron la medicación. "Me hizo efecto tan rápido, que a las dos horas me la quitaron. Empecé con contracciones intensas y constantes y ya no pararon. A las 00:00 ya no podía más y pedí la epidural. A la 01:30 estaba el paritorio, con cero dolor, que yo le tenía mucho miedo a eso. Eso sí, no podía dormir porque estaba muy emocionada, contenta... iba a conocer a mi hija en pocas horas", cuenta en este vídeo que ilustra con imágenes de ese día tan emocionante.