Ana Carrillo 26 AGO 2025 - 17:38h.

Gorka Ibarguren le ha mostrado su apoyo a su compañero de edición, Rubén Torres, que es concursante de 'Supervivientes All Stars'

Teresa Bass, novia de Iván González, reacciona a su participación en 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Rubén Torres regresa a las playas de los Cayos Cochinos para participar en 'Supervivientes All Stars' - que se estrena en Telecinco el jueves 4 de septiembre - después de haber llegado a la final de 'Supervivientes 2024', en la que se proclamó vencedor Pedro García Aguado. El bombero estuvo a punto de no conseguir una plaza en aquella final porque disputó un duelo muy ajustado con uno de sus grandes amigos de la edición, Gorka Ibarguren, que ahora ha querido enviarle un mensaje al saber que vuelve a Honduras.

PUEDE INTERESARTE Jessica Bueno sorprende a sus hijos con los objetos que se trajo de 'Supervivientes' en 2011

"Esta vez vengo a darlo todo", ha asegurado el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que tiene la intención de "ganar todas las pruebas". Su compañero de edición tiene claro que va a hacer muy buen concurso y así se lo ha hecho saber con un comentario en el post en el que se anuncia su fichaje. "Dale, mi niño, vas a arrasar", le ha escrito; un mensaje con la que le demuestra su cariño, su apoyo incondicional y su confianza en él.

PUEDE INTERESARTE Borja González ayuda a Fani Carbajo en su vídeo de presentación aliándose con un conocido influencer

"¡Gracias, chaval! Te voy a echar de menos", le ha respondido Torres, que vuelve a los Cayos Cochinos con mucha fuerza e ilusión. Quien también le ha mostrado su apoyo ha sido otro de sus grandes amigos de la edición de 2024: Javier Ungría, empresario y ex de Elena Tablada, que le ha comentado bromeando que no debe olvidarse de tomar la bebida isotónica. "Mi hermano", ha comentado en el post Arkano, su otro íntimo de la edición.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pol Badía, exconcursante de 'Gran Hermano', le ha dicho que confía en que este año sí que se haga con la victoria y Joel Benedicto y Manuel González, de su edición de 'La isla de las tentaciones', le han mostrado su apoyo.