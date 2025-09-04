El concursante de 'Supervivientes All Stars' vive en un apartamento decorado por él mismo y situado en Badalona

El último mensaje de Rubén Torres a su novia, Laura Cantizano, antes de irse a Honduras: "Lo eres todo"

Rubén Torres, concursante de 'Supervivientes All Stars', trabaja como bombero y tiene un estudio de tatuajes en Santa Coloma de Gramanet, pero vive en otra ciudad próxima a Barcelona: Badalona, de la que habló en muchas ocasiones con otro oriundo de allí, Jorge Javier Vázquez, en las conexiones del presentador con la Palapa en 'Supervivientes 2024'. En su piso vive junto a su novia, Laura Cantizano, con la que lleva casi un año de relación.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' reside en un piso de estilo nórdico y minimalista que ha decorado él mismo. Un hogar perfecto y funcional que comparte con su chica y su perro Braco. Un apartamento acogedor donde la luz juega un papel muy importante para dar amplitud a las estancias.

Mobiliario funcional, elementos decorativos simples, luz natural y utilidad son la clave de las estancias de la casa del extentador. El lugar perfecto para descansar y para compartir contenido personal y natural.

Decoración nórdica y minimalista

El salón destaca por su luz natural y decoración minimalista y funcional. Suelo de tarima laminada, paredes en blanco, estanterías de madera, espejos y un palé decorativo en una de las paredes del salón son la clave de esta estancia que cuenta con dos puertas, una que da acceso a las habitaciones y la otra a la entrada.

Un sofá modular gris, una mesa baja al centro, mantas y cojines convierten la estancia en el lugar de referencia de la casa. El espacio perfecto para descansar, ver una peli, dormir la siesta y cenar en pareja.

Espacios luminosos y funcionales

El pequeño tamaño del apartamento ha hecho que Rubén Torres aproveche al máximo los espacios, convirtiendo cada estancia en un entorno muy funcional donde la luz tienen un papel fundamental para dar amplitud.

En la cocina también entra luz natural gracias a la cristalera puerta que tienen. Un espacio pequeño, con una distribución eficiente donde cuenta con todo lo necesario para seguir una dieta saludable y predomina el blanco.

Un dormitorio para el descanso

Al igual que el resto de la casa la habitación principal de la vivienda es simple en tonos blancos y beige, con un cabecero hecho de baldas de madera natural decoradas con objetos estilo marinero. La iluminación natural de día y luces led de noche marcan la diferencia.

Ropa de cama y cojines en beige y blanco roto, con texturas geométricas, y un armario alto de madera clara con puertas amplias para almacenamiento sin recargar el espacio completan la estancia, que también cuenta con un baño integrado.

Azulejos blancos brillantes que transmiten sensación de limpieza y amplitud, junto a un enorme espejo ideal para sus grabaciones personales. Cuenta con un plato de ducha espacioso, lo suficientemente grande para bañar a Braco cada vez que lo necesita.