Pedro Jiménez 05 SEP 2025 - 02:25h.

El ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun se ha abierto como nunca sobre lo mal que lo ha pasado a nivel económico, laboral y sentimental

Montoya reaparece en 'Supervivientes All Stars 2025' y aclara cómo está su situación sentimental: "Esto ha sido un punto de inflexión"

Compartir







Alejandro Albalá ha conseguido el primer collar de líder de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars 2025'. Un collar de líder que le ha costado muchísimo y que también se lo podría haber llevado Noel Bayarri, pero finalmente ha sido el ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun quien lo ha conseguido tras amarrarse como un auténtico titán al famoso palo de 'Supervivientes', en donde la resistencia juega un papel fundamental. Gracias a ello, Albalá ha ha nominado de manera directa, además de conseguir la inmunidad gracias, como hemos dicho, al primer collar de líder.

Tras conseguirlo, Albalá se ha abierto como nunca le hemos visto y ha confesado el impulso que le da el conseguir el primer collar de líder de esta edición, además de desvelar la durísima etapa que ha atravesado por diferentes circunstancias de la vida.

Y es que, como hemos dicho anteriormente, tras ganar el collar de líder, Alejandro Albalá se ha emocionado muchísimo y no ha podido evitar las lágrimas, tapándose la cara con las manos. De hecho, Laura Madrueño le dedicaba unas emotivas palabras: "Todo lo que hayas pasado este año te ha ayudado a tener fuerza suficiente como para haber ganado este collar de líder como un auténtico guerrero soportando más de 11 minutos subido en ese tronco Alejandro".

El desgarrador testimonio de Alejandro Albalá

"He dado todo lo que he podido", subrayaba un Albalá que le temblaban las manos y confesaba tener "el corazón a mil". Jorge Javier Vázquez conectaba en directo con la palapa y le preguntaba al concursante por esas palabras que había dicho por lo bajini asegurando que había pasado un año un tanto complicado. "Sí, un poco. Se me han juntado muchas cosas. Esto para mí son como unas vacaciones. Se me han juntado cosas laborales, económicas, de amor... ha sido un poco un caos", comenzaba diciendo el concursante de 'Supervivientes All Stars'.

Pero sin duda, Albalá nos dejaba a todos los televidentes y al resto de concursantes que se encontraban junto a él completamente a cuadros con las siguientes palabras: "Ha sido un caos. Me he sentido un poco en las sombras. Ha venido el diablo a visitarme, pero he podido salir como he podido... y mira, gracias a esto he podido aguantar en este palo como si no hubiera un mañana acordándome de esto. No hay mal que por bien no venga, que dicen".