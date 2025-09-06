Equipo Outdoor 06 SEP 2025 - 09:00h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' acudía a una clínica para someterse a un novedoso tratamiento estético antes de volar a Honduras

Elena Rodríguez es consciente de los estragos que el sol y la sal pueden ocasionar en su piel durante su participación en 'Supervivientes All Stars'. Para la madre de Adara Molinero, la medicina estética es una de sus mejores aliadas. Por ello, para lucir durante su nuevo paso por Honduras un aspecto más fresco y firme, se ha sometido a varios tratamientos que consiguen que su piel luzca mucho más tersa, hidratada y jóven.

Antes de que arrancase esta nueva aventura, la triatleta, de 53 años, ha confiado en dos técnicas muy populares en la medicina estética actual. La primera de ellas es con la máquina ultraformer MPT, un procedimiento de ultrasonidos que trabaja en profundidad la piel. Su finalidad es: reducir las arrugas en la zona del cuello y mentón, también ayuda a "estimular la producción natural de colágeno", mejorar la "flacidez" y lograr un "efecto tensor" más visible. Se realiza con la máquina ultraformer MPT, la más nueva del mercado, "no requiere de un periodo largo de recuperación" y aporta mucha naturalidad.

Además de este tratamiento, la exconcursante de 'GH VIP' se suma la aplicación de inductores de colágeno, una técnica que activa la "producción natural de colágeno". Con el paso de las semanas, la piel gana firmeza, densidad y luminosidad, ofreciendo un efecto rejuvenecedor "progresivo", con un resultado más "duradero" a diferencia de otros tratamientos. Esta combinación permite que el rostro y el cuello recuperen vitalidad, algo especialmente importante para Elena.

No es la primera vez que la madre de Adara Molinero se prepara para una aventura así. En 2020 ya vivió de primera mano lo que significa participar en 'Supervivientes', una experiencia que puso a prueba su resistencia física y mental. Ahora, cinco años después, regresa con más experiencia y, más motivada para afrontar otra vez este reto.

Cada vez son más los famosos que se atreven a someterse a tratamientos estéticos, no para transformarse por completo, sino para recibir un empujón y sentirse más seguros ante las cámaras. En su situación, nada de cambios drásticos: Elena ha optado por tratamientos discretos, que destacan lo mejor de ella y facilitan enfrentarse al público con mayor seguridad.

Con estos retoques, la madre de Adara llega con energía renovada y dispuesta a darlo todo en esta aventura que acaba de comenzar para ella y el resto de participantes de 'Supervivientes all Stars'