Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' discuten tratando de decidir el nombre de su segunda hija

La reacción de Lester Duque al descubrir el sexo de su segundo bebé

Patri Pérez y Lester Duque finalmente han desvelado lo que sus seguidores tanto estaban esperando: el nombre de su futura bebé. Antes de celebrar una especial revelación en familia , en la que las olas del mar se encargaban de decidir el nombre definitivo, los futuros papás se enfrentan al no estar de acuerdo con el nombre de su hija. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ compartía con su expareja las opciones que más le gustaban, originando una tensa discusión ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Los papás de Río vuelven a aparecer juntos en pantalla tras el íntimo ‘gender reveal’ en el que anunciaban que su segundo bebé juntos sería una niña. Cada vez más cerca de la llegada de su pequeña, Patri había hecho una selección de sus nombres favoritos que compartía ilusionada con su expareja. El cana procede a leerla y pronto ve que hay muy pocos nombres que le pondría a su bebé. “Lo demás lo descarto”, declaraba el canario señalando los que menos le gustaban.

La influencer, algo alterada, no duda en rebatir al padre de sus hijos. “Tú eres tonto o qué”, se dirige a él con seriedad. Lester descartaba sin pensárselo dos veces una de las opciones favoritas de la catalana, creando un enfrentamiento entre ellos. “Es bonito”, insiste Patri. El canario no cede ante la discusión y comparte los motivos por los que el nombre que tanto le gusta a su expareja no le parece una buena opción. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Lester Duque trata de convencer a Patri Pérez de descartar uno de sus nombres favoritos

En medio de su intenso enfrentamiento, Lester trata de convencer a la catalana de descartar el nombre que tanto le gusta y que él no tolera. No solo le hace ver su punto de vista, sino que hace comparaciones con otros nombres para que entienda sus razones. “Imagínate que tu madre te puso Sol y a tu hermana Luna”, argumenta el canario, explicando que la opción que no le convence es de temática similar al nombre de Río. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Patri Pérez y Lester Duque se vuelven a reunir frente a la cámara para descubrir juntos cómo se llamará su futura bebé. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, con todo planeado desde hace tiempo, organiza una revelación del nombre en familia de lo más especial. Los futuros papás discuten previamente sobre los posibles nombres para su hija, tratando de dejar a un lado su complicada situación. Junto a su primer hijo, Río, y su dálmata, Pongo, disfrutan del emocionante anuncio y desvelan por fin el nombre de la pequeña. ¡No te lo pierdas!