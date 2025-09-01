Patri Pérez desvela su miedo ante la futura relación de su hijo Río con el bebé

Equipo mtmad 01 SEP 2025 - 11:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte la preocupación que siente ante la relación que tendrán su hijo Río y el bebé

Patri Pérez vuelve a su canal ‘Renaciendo’, disponible en Mediaset Infinity, para poner al día a sus seguidores sobre la etapa del embarazo en la que se encuentra. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre como nunca y desvela su miedo ante la futura relación de su hijo Río con el bebé. La catalana habla con el corazón en la mano y comparte su preocupación ante los cambios que debe afrontar con la llegada de su segunda hija, entre ellos, y uno de los más importante, saber si sus hijos se llevarán bien y si ella podrá con dos pequeños.

La creadora de contenido, cada vez más cerca de dar a luz, ya compartía hace unas semanas su mayor miedo ante su segunda maternidad . Hoy vuelve a abrirse en canal para hablar de uno de los temas que más le preocupa: cómo se llevarán su hijo mayor, Río, y la bebé. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha desvelado a qué se debe su miedo y cómo imagina la futura relación de sus pequeños. “Río siempre ha estado conmigo”, comienza explicando la influencer.

No es la primera vez que la catalana se sincera con sus seguidores sobre sus preocupaciones ante el hecho de ser mamá por segunda vez. En esta ocasión, Patri se para a imaginar cómo será la relación de su hijo Río, de menos de dos años, con su futura hermanita. Con la llegada del bebé prevista para diciembre, la influencer ve cómo el momento se acerca a gran velocidad y aprovecha para compartir todos sus miedos ante la cámara. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Patri Pérez habla sobre su futura segunda maternidad teniendo un hijo tan pequeño

La catalana no solo se preocupa por la futura relación de sus dos hijos, sino por cómo le afectará a ella como madre. “No sé las mamis cómo lo hacéis”, se sincera la creadora de contenido. A punto de dar la bienvenida a su segunda hija, cuando Río aún no ha cumplido los dos años, Patri comparte sus dudas y miedos al respecto. “Si lo piensas en frío, pasas todo lo malo de golpe”, reflexiona. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Patri Pérez vuelve a un nuevo capítulo de ‘Renaciendo’ para abrirse como nunca sobre su segundo embarazo. La influencer comparte todos los cambios a los que está a punto de enfrentarse con la llegada de su segundo bebé. Además de desvelar su miedo ante la futura relación de Río con su hermanita, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte los problemas de sueño de su hijo. La catalana se sincera sobre las preocupaciones que le rondan la cabeza y habla de las adaptaciones que tiene que hacer en su casa. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!