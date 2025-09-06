Qué fue de Javier Estrada, de 'GH 3': su vida de éxito en Chile como presentador de televisión

Berto González 06 SEP 2025 - 18:01h.

Javier Estrada pasó por la casa de Guadalix de la Sierra en la tercera edición de 'Gran Hermano' casi de puntillas, ya que entró como reserva en la semana 13 y fue expulsado en la semifinal. Sin embargo, su breve paso por el reality de convivencia cambió para siempre su futuro profesional. Dos décadas después, el barcelonés presume de una sólida carrera como presentador y rostro habitual de la televisión chilena, donde ha conducido formatos de entretenimiento y realities de máxima audiencia.

Del tenis y la música a la casa de 'Gran Hermano'

Antes de su salto a la fama en España, Javier Estrada llevaba una vida centrada en el tenis y en sus viajes alrededor del mundo. El catalán es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y diplomado en Psicología por la Universitat Oberta de Catalunya, aunque nunca ha llegado a ejercer su formación. Compaginaba sus estudios con el tenis profesional y una incipiente carrera musical. El encierro en la casa de Guadalix de la Sierra fue su carta de presentación para la audiencia donde demostró su carisma y sus tablas ante la cámara. Y aunque fue expulsado con el 60 % de los votos a las puertas de la final, la exposición que le dio el reality le valió para cruzar el Atlántico y abrirse puertas en Chile.

Pocos meses después de salir de 'GH 3', Javier Estrada recibió la llamada de Canal 13 de Chile para participar en 'La Granja VIP', un reality de convivencia en el campo con otros rostros famosos chilenos. Su perfil deportivo, su simpatía y su cercanía con el público le valió para alzarse como uno de los favoritos, hasta el punto de proclamarse ganador de la edición. Su victoria le dio visibilidad en Chile y, lo más importante, un contrato para presentar programas juveniles como 'Doble T' y 'Ziga Zaga', que fueron los primeros peldaños que subió en su nueva vida profesional en Santiago de Chile.

Su consolidación como presentador de televisión

Entre 2005 y 2006, el que fuera concursante de 'GH 3' se puso al frente de 'Granjeras', la adaptación femenina de 'La Granja', donde consolidó aún más su presencia en televisión como presentador. A partir de ahí, su agenda laboral se vio dividida entre Chile y España. Presentó durante dos años el talent musical 'Al pie de la letra' en Antena 3, el concurso familiar '¿Quién manda aquí?' en Televisión Española, y 'Contigo aprendí' en Canal Sur, además de otras incursiones en la CMM TV y en Telemadrid. Cada pausa en España suponía un regreso a Chile, donde seguía trabajando como presentador y maestro de ceremonias de realities y galas musicales.

El catalán también se lanzó al mundo de la interpretación en la pequeña pantalla. Javier Estrada llegó a protagonizar 190 episodios de la serie 'Luna negra' en La 1, y ya instalado en Chile, apareció en la comedia 'Descarado' y en cinco capítulos de 'C.L.A. No somos ángeles'. Sin embargo, él mismo ha explicado en entrevistas que se siente "más cómodo como presentador de formatos en directo", donde puede improvisar y conectar con la audiencia al instante.

A sus 46 años, Javier Estrada reside la mayor parte del año en Santiago de Chile, desde donde colabora con productoras que exportan contenidos de entretenimiento a toda Latinoamérica. Cuando regresa a España, se refugia en su Barcelona natal donde también ha liderado diferentes proyectos como presentador de la '35 Nit de L'Esport' en su edición de 2022 y como prefesor del Curso de Presentadores de la productora Gestmusic hasta la promoción de 2023.

Javier Estrada suma más de 10k seguidores en Instagram, donde comparte imágenes de los programas de televisión que presenta, de sus proyectos profesionales y de su vida familiar entre Chile y España, así como de sus aficiones al tenis y al pádel, deportes que nunca abandonó, y de la música.