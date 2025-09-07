La princesa de Gales ha asistido al partido de la Copa Mundial de Rugby Femenina 2025 para animar a Inglaterra.

Kate Middleton ha vuelto a acaparar todas las miradas días después de sorprender en el Museo de Historia Natural de Londres con un nuevo look. La princesa de Gales ha asistido al partido de la Copa Mundial de Rugby Femenina 2025 para animar a Inglaterra. Mientras, el príncipe Guillermo estaba en Exeter siguiendo a Gales, que fue vencida por el equipo de las islas Fiyi.

La nuera del rey Carlos III, que es patrona de la Rugby Football Union y la Rugby Football League, ha acudido este sábado al encuentro entre Inglaterra y Australia en el estadio Brighton & Hove Albion, tal y como han compartido en sus redes sociales.

Allí, desde el palco de honor, a juzgar por las imágenes, la princesa de Gales ha disfrutado del partido, que acabó con la victoria de Inglaterra a Australia por 47-7, quedando primera del Grupo A. Tras el encuentro, Kate fue al vestuario a felicitar a las jugadoras.

El 'look' de Kate Middleton

En el encuentro, la princesa de Gales ha lucido un traje negro de dos piezas de tejido fluido y una blusa blanca con volantes en el cuello, un luto moderado por protocolo tras la muerte de la duquesa de Kent a los 98 años.

En cuanto a su melena, que fue el foco de todas las miradas el pasado 4 de septiembre tras su regreso a la vida pública después del parón estival, la princesa de Gales ha optado por llevarla semirrecogida, dejando la raíz al descubierto.

Además, en esta ocasión su cabello luce un poco más oscuro, con un tono más similar a su habitual tono castaño claro con reflejos dorados.

Se trata de la segunda vez en la que se ve públicamente a Kate Middleton tras las vacaciones de verano, que ha estado marcado por su mudanza a Forest Lodge, en Windsor Great Park y por la recuperación de la princesa de Gales, que anunció en marzo que le habían diagnosticado cáncer.