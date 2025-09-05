Muere la duquesa de Kent, miembro más longevo de la familia real británica, a los 92 años

Katharine Worsley estaba casada con el príncipe Eduardo, duque de Kent y primo de la reina Isabel II

El Palacio de Buckingham ha anunciado este viernes 5 de septiembre el fallecimiento de la duquesa de Kent a los 92 años este pasado jueves rodeada de su familia en el Palacio de Kensington

En el comunicado oficial, se afirma que "el rey y la reina, junto con todos los miembros de la familia real, se unen al duque de Kent, sus hijos y nietos para lamentar su pérdida y recordar con cariño la devoción de la duquesa a las organizaciones con las que se vinculó, su pasión por la música y su empatía hacia los jóvenes".

"Con profundo pesar, el Palacio de Buckingham anuncia el fallecimiento de Su Alteza Real la Duquesa de Kent. Su Alteza Real falleció pacíficamente anoche en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia", se lee en la misiva.

Asimismo, la bandera británica de Buckingham ha ondeado a media asta en señal de respeto tras anunciar su muerte y se exhibirá un anuncio formal enmarcado en la barandilla del palacio.

En los próximos días estará disponible un libro de condolencias en línea y los detalles del funeral se anunciarán en las siguientes horas.

La vida de la duquesa de Kent

Nacida como Katharine Worsley, creció en Hovingham Hall, cerca de York, una residencia histórica de la familia Worsley desde principios del siglo XVIII. Desde pequeña supo que su gran pasión era la música: aprendió a tocar piano, órgano y violín. Después de trabajar en un hogar infantil en York y enseñar en un jardín de infancia en Londres, se trasladó a Oxford para estudiar música, un hobbie que mantuvo durante toda su vida.

En 1961 se casó con el príncipe Eduardo, duque de Kent, primo de la reina Isabel II. La pareja compartió una vida de discreta dedicación a las funciones reales, a pesar de no haber sido grandes protagonistas mediáticos. Juntos tuvieron tres hijos y posteriormente fueron abuelos de diez nietos.

En 1975, la duquesa sufrió un aborto espontáneo tras contraer rubéola durante el embarazo. Dos años más tarde dio a luz a un hijo muerto. "No tenía ni idea de lo devastador que algo así podía ser para una mujer. Me ha hecho comprender profundamente a quienes sufren una muerte fetal", xplicó por aquel entonces a 'The Telegrap

Se convirtió al catolicismo en 1994, siendo el primer miembro de la realeza en hacerlo en más de 300 años, y lo describió como "una decisión personal largamente meditada".

A lo largo de los años, la duquesa nunca olvidó sus orígenes musicales. En 2004 fundó Future Talent, una organización benéfica orientada a desarrollar y apoyar jóvenes músicos con talento, especialmente aquellos procedentes de entornos desfavorecidos.

Además, en 2024, durante su 91º cumpleaños, trasladó su emoción por la alianza entre Future Talent y el National Children’s Choir of Great Britain, cuyo objetivo era proporcionar becas, talleres, clases y apoyo financiero a prometedores cantantes jóvenes.

Las imágenes más conocidas de la duquesa son las de sus apariciones en los campeonatos de tenis de Wimbledon, donde se la veía regularmente mirando el tenis -como en alguna ocasión junto a Lady Di y el príncipe Guillermo-, entrando a la cancha para entregar premios y consolar a los derrotados, como con Jana Novotna en 1993.

Tras la muerte de la reina Isabel II en 2022, la duquesa de Kent se convirtió en el miembro más longevo de la familia real británica vivo, aunque sus apariciones públicas han sido escasas. Recibió el título de Su Alteza Real, pero dejó de usarlo en 2002 tras retirarse voluntariamente de sus deberes reales. En su lugar, trabajó durante 13 años como profesora de música en una escuela de Kingston Upon Hull.

Ahora, le sustituye su marido como el miembro royal más mayor en Buckingham.