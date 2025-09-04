Tony Spina vuelve a Honduras y no lo hace solo: Va acompañado de un amuleto y una preocupación que Marta Peñate descubre en plató

Los consejos de Marta Peñate a Tony Spina y lo que cree que hará con el premio (si gana)

Los 14 concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes All Stars' se encuentran preparados en el helipuerto para dar comienzo a la aventura hondureña con los tan esperados saltos. Sin embargo, algunos lo están más que otros, como es el caso de Tony Spina.

El superviviente saltó a la fama allá por el año 2012 cuando participó como pretendiente y luego tronista en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Con una trayectoria televisiva tanto en España como en Chile, la pareja actual de Marta Peñate manifestaba en su video de presentación que ganaría el concurso al igual que lo hizo la exgranhermana el año pasado.

Por si acaso con la manifestación no sirviese, Tony Spina se lleva al otro lado del charco un amuleto que no ha dudado en mostrar a la audiencia del programa.

El amuleto que acompañará a Tony Spina

Tras saludar a Adara Molinero, Jorge Javier Vázquez le da la bienvenida al superviviente, quien confiesa encontrarse acalorado por los "200 grados" que hace en Honduras. Sin embargo, el presentador siente curiosidad por sus calzoncillos.

"A ver Jorge, te comento. Yo había hecho una promesa que necesito 'Mi Santa Protectora'. Entonces, como lo he prometido, pues he venido con 'Mi Santa Protectora' y espero que me cuide. ¿Quieres verlo?", le pregunta Tony Spina.

Jorge Javier le da luz verde y el superviviente procede a mostrar la parte trasera de su ropa interior donde se ve claramente la imagen de Marta Peñate editada como si fuera una virgen rodeada de corazones. "Se llama 'Santa Marta Protectora de Canarias'. Ella dice en teoría que me va a proteger, yo no sé si en verdad lo ha hecho por eso. Yo voy mentalizado en que me va a proteger", confiesa.

Y es que Tony Spina echa ya de menos a su pareja, según afirma al presentador: "Marta me llena la casa, me llena la vida y a la mínima que no está, pues claro que se echa de menos".

Marta Peñate reacciona a la mayor preocupación de su pareja

El presentador anunciaba a la colaboradora que tenía una sorpresa para ella: un video con un mensaje de Tony Spina, pues el concursante se va Honduras dejando en España "una preocupación muy grande".

"Lo que más pena me da es dejar a Marta sola. Nos hemos separado pero ella se iba a trabajar y el que se quedaba siempre fuera era yo y es lo que más me preocupa es el no saber cómo está y el no saber cómo está enfrentando las cosas. El tema del embarazo no sé cómo lo va a llevar, qué va a hacer, qué va a dejar de hacer... porque es más dependiente y le importa mucho lo que yo piense. Es mi talón de Aquiles", confesaba el superviviente.

Marta Peñate, por su parte, revela que se encuentra "mal" porque no tiene a su familia al lado. "Ahora a quién le echo la bronca y con quién me desahogo", señala. Sin embargo, se considera una persona "fuerte" y que esta situación le va a servir para "ser un poco menos dependiente en general".