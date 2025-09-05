Ana Carrillo 05 SEP 2025 - 18:12h.

Marta Peñate ha explicado por qué piensa que a su amiga, Adara Molinero, le va a afectar concursar con su madre, Elena Rodríguez

Tony Spina pronostica quién ganará 'Supervivientes All Stars' y en qué puesto quedará él

Compartir







Marta Peñate va a estar en plató en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' y su intención es defender al máximo a su novio, Tony Spina, aunque hay otros concursantes con los que también tiene un vínculo personal, como es el caso de Adara Molinero, de la que se hizo amiga en la primera edición tras arreglar los problemas que tuvieron en el pasado.

Sobre la influencer le han preguntado a la periodista en una entrevista para 'Your Way Magazine' y ha comentado en clave de humor que su amiga es "muy lista" porque lleva yendo tres años seguidos al Caribe gracias a 'Supervivientes', pues participó en la edición de 2023, en la 'All Stars' de 2024 y ahora en la de 2025.

"Yo la apoyo porque creo que todos podemos flaquear en un momento dado de nuestra vida y ella ha flaqueado", ha comentado la canaria, que considera que no es tan grave que el año pasado su amiga quisiera abandonar el reality - terminó convirtiéndose en la primera expulsada tras pedirle a sus 'adaristas' que no votasen para salvarla - y que, por supuesto, va a contar con su apoyo.

"Creo que le va a pasar factura el hecho de concursar con la madre, pero no por mí, sino porque considero que hay concursantes que van a jugar un poquito con esa baza para intentar desestabilizarla", ha explicado Marta Peñate, que cree que a su amiga le va a afectar el hecho de concursar en un reality con Elena Rodríguez.