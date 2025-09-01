Marta Peñate, entre lágrimas, se despide de Tony Spina antes de 'SV All Stars': su desgarradora carta
Marta Peñate le ha escrito una emotiva carta de despedida a su novio, Tony Spina, que parte a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars'
El próximo jueves 4 de septiembre se estrena en Telecinco la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', por lo que los concursantes ya han puesto rumbo a Honduras, como es el caso de Tony Spina, que llega al concurso con ganas de cogerle el relevo a su novia, Marta Peñate, que se convirtió en la ganadora de la primera edición tras imponerse en la final a Alejandro Nieto.
La pareja ya se ha tenido que despedir y la exconcursante de 'Gran Hermano' se ha quedado completamente hundida, tal y como ha mostrado en sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo llorando para explicarle a sus seguidores que se le hace difícil estar en casa sin la compañía de su novio, hasta el punto de que le ha pedido a su cuñada, Sharon Spina, que pase más tiempo con ella.
"Tony es como mi pilar y a partir de este momento ya no lo voy a tener ahí esperándome cuando vuelva de los debates para preguntarme qué tal. Cuando llegue a casa no va a estar y yo nunca he vivido estar en casa sin él, y menos con mi familia lejos. La hermana de Tony está viniendo a casa porque se va a quedar conmigo, obviamente se ha dado cuenta de que soy un poco débil, pero es que este amor que siento por él es tan puro, tan sano, tan poco tóxico... Es lo más bonito que me ha pasado en la vida, os lo juro", ha confesado la canaria entre lágrimas.
Su carta de despedida
Ese vídeo llorando no ha sido el único que ha compartido Marta Peñate en Instagram, pues ha subido otro en el que aparece abrazando a su perrita, Puppy, mientras se seca las lágrimas por despedirse de su compañero de vida. Ese segundo vídeo forma parte de un post que la periodista ha compartido junto a varias fotos de su último viaje juntos para escribirle unas líneas de despedida.
"Escribo esto con lágrimas en los ojos: te voy a echar de menos, te pensaré todos los días. No sabes lo duro que se me hace haberme despedido de ti. Nunca lo había vivido en mis carnes. Me quedo cuidando a Puppy, me quedo echándote de menos, porque con mi familia lejos tú eres mi pilar", se sincera la canaria.
"Te defenderé con todas mis fuerzas, mejor de lo que lo haría por mí misma. Me da igual si el hambre te acaba pasando factura y te vuelves loco, sé quién eres, sé con quien estoy y con quien quiero estar. Eres mi vida, mi amor, leerás esto cuando vuelvas, aunque ya sabes todo lo que siento por ti. Eres la familia que he elegido", ha terminado diciendo la amiga de Adara Molinero en su carta de despedida.