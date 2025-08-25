Lorena Romera 25 AGO 2025 - 14:47h.

La hija de Raquel Bollo ha estado en urgencias, preocupada por la salud de su hijo, que no mejora

Alma Bollo habla del problema por el que lleva a su hijo a un quiropráctico pediátrico

Alma Bollo está preocupada por la salud de su hijo, que está enfermo. La hija de Raquel Bollo y Chiquetete se ha desahogado con sus seguidores a través de Instagram, hablando de los "picos de fiebre tan altos" que está sufriendo Miguel Jr desde hace 48 horas. La influencer, exconcursante de 'Supervivientes', reconoce que "ya no sabe a qué médico llevarle" después de haber acudido a su pediatra, a urgencias, y no ver ninguna mejoría.

Aunque está intentando mantener la calma, lo cierto es qua ya empieza a ser tarea complicada para Alma Bollo. "Miguel sigue malito, lleva 48 horas con fiebre. Son ya dos noches, pero son tres días", cuenta la hija de la colaboradora de Telecinco, que ha intentado encontrar algo de ayuda entre sus seguidores, pues sus visitas al centro médico no están haciendo más que dejarla más confundida.

"El médico no manda nada. Uno me mandó unas gotas para diluir el moco. Cuando fui a los dos días, porque no se le bajaba la fiebre, el otro pediatra de urgencias me dijo que le quitara las gotas y que cuanto menos medicamento mejor. El niño solo está tomando Dalsy y Apiretal... y con eso le voy controlando, pero tampoco tanto", explica la creadora de contenido.

Y es que su hijo (que acaba de cumplir su primer añito), lejos de experimentar mejoría, está empeorando. "Ayer estuvo todo el día con fiebre y por la noche tuvo un pico muy alto. Ya no sé a qué médico llevarlo... Porque la fiebre, al final, te alerta de infección, ¿no?", se desahoga la hermana de Manuel Cortés. Es cierto que la joven está algo tranquila porque, en su visita a urgencias, "le hicieron una placa y vieron que tenía el pecho limpio".

Por eso, Alma Bollo quiere "darle una tregua" y ver si hoy el pequeño empieza a mejorar. "Se supone que entre las primeras 48 y 72 horas son los picos de fiebre más difíciles de controlar... Entonces, bueno, voy a esperar", reflexiona la hija de Raquel Bollo y Chiquetete, que ha intentado llevarle esta misma mañana al "pediatra de confianza" al que acudía su pareja, "pero no estaba".