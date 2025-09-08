telecinco.es 08 SEP 2025 - 18:19h.

El estreno de ‘El tiempo justo’ en Telecinco trajo consigo una exclusiva de la mano de Antonio Rossi sobre el proceso judicial que afecta a Anabel Pantoja y su pareja, David.

Según informó el colaborador, la jueza ha decidido sobreseer provisionalmente el caso de presuntos malos tratos a la hija de la pareja, una resolución que ha supuesto un gran alivio para ellos.

Rossi explicó que la decisión judicial, comunicada la pasada semana a través de su abogado, implica un sobreseimiento provisional durante cinco años. En ese tiempo, la magistrada podría solicitar el seguimiento médico de la menor para garantizar que no existan secuelas relacionadas con los hechos que originaron la investigación. Aunque se trata de una medida cautelar y no de un cierre definitivo, la pareja respira ahora más tranquila al descartarse la apertura de juicio oral.

El periodista también reveló que el equipo legal de Anabel y David les ha aconsejado abandonar Canarias, debido a que uno de los informes presentados por la defensa, elaborado por una neuróloga pediátrica formada en hospitales de referencia como el Reina Sofía de Córdoba y el Vall d’Hebron de Barcelona, cuestiona de forma contundente el diagnóstico realizado por el hospital canario que activó el protocolo inicial. Por ello, consideran que continuar allí podría complicar el seguimiento médico de la niña.

Anabel se traslada a Madrid por ‘Bailando con las estrellas’

Mientras tanto, Anabel Pantoja se encuentra instalada temporalmente en Madrid por su participación en ‘Bailando con las estrellas’, programa presentado por Jesús Vázquez y que se estrena este sábado en Telecinco.

Su entorno ha señalado que, por ahora, la mudanza es provisional, aunque no descartan que pueda alargarse según evolucione su situación personal y profesional. Además, la colaboradora ha planteado que su madre, Merchi, se traslade con ellos para ayudar en el cuidado de la pequeña durante los intensos ensayos del programa.

Rossi subrayó que el auto judicial todavía debe concretar las posibles medidas cautelares, pero que la noticia ha sido recibida con alivio en el círculo más cercano de la pareja: “Es una tranquilidad parcial, no total, porque siempre queda abierta la posibilidad de que el caso se reabra en esos cinco años. Pero ahora mismo están contentos con que no haya juicio oral”, puntualizó.