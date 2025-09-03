Ana Carrillo 03 SEP 2025 - 17:47h.

Anabel Pantoja se ha mostrado pletórica con su regreso a Telecinco para participar en 'Bailando con las estrellas'

Listado oficial de los concursantes de 'Bailando con las estrellas'

El sábado 13 de septiembre se estrena en Telecinco a las 22:00 horas la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', que estará conducida de nuevo por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. En esta edición veremos bailar a Bárbara Rey, Aless Gibaja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Jorge González, Manu Tenorio, Iago García, Matías Roure y Anabel Pantoja, que regresa a la televisión tras un tiempo alejada del medio.

El último reality en el que participó la sobrina de Isabel Pantoja fue 'Supervivientes 2022', donde llegó a la recta final; tras ello, concedió una entrevista en el 'Deluxe', pero se distanció de la pequeña pantalla para centrarse en su faceta como influencer en redes sociales. Ahora regresa con mucha ilusión y así lo ha comunicado en su último post de Instagram, donde por fin le ha podido contar a sus seguidores que su vuelta a la televisión es el motivo por el que ha abandonado temporalmente su casa de Gran Canaria para instalarse en Madrid con Alma, su hija en común con David Rodríguez: "Tenía muchas ganas de volver, pero no hago lo mismo que siempre, voy a volver y lo hago... ¡bailando!".

La prima de Kiko Rivera e Isa Pi se ha mostrado muy agradecida con la productora y con Mediaset por confiar en ella para este proyecto: "Doy tanto las gracias"; y ha compartido su entusiasmo con su legión de seguidores: "Después de un parón, empiezo un proyecto de los que me ilusionan, motivan y me hacen sentirme una mujer, hija, madre empoderada para que se sientan orgullosos de mí. Voy a poner todo lo que pueda y más para aprender de estos profesionales que es un lujo tener al lado".

La influencer ya ha comenzado sus ensayos y ha asegurado que está siendo "una experiencia muy bonita" en la que espera conseguir el apoyo de sus fans: "Espero que me apoyéis, cada semana y os pueda entretener todos estos sábados de esta temporada". Sus amigos ya le han mostrado su apoyo en la zona de comentarios del post de Instagram, como ha sido el caso de Susana Molina, su mejor amiga, que le ha dicho que lo va a hacer "genial".

Le ha escrito Alejandro Nieto, novio de Tania Medina - también concursante de 'Bailando con las estrellas' -, que le ha dicho que confíe en ella porque lo va a hacer "genial": "¡Vamos, gordi mía!". "¡Te lo mereces!", le ha escrito Sofía Suescun y Jonan Wiergo, participante de la primera edición, ha comentado: "¡A ganar!".