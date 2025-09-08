Ana Carrillo 08 SEP 2025 - 14:23h.

La hermana de La Rebe y Susi Jiménez ha revelado que se va a casar con su novio, el sevillano Juan Antonio Silva

Marisol Vargas revela la fecha de la boda de su hija Graciela Jiménez con Juan Antonio Silva

¡Graciela Jiménez se casa! Así lo ha anunciado ella misma a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido unas bonitas fotos de una sesión reciente junto a su novio, Juan Antonio Silva. La participante de 'Los Gipsy Kings' presentó a su ahora prometido también vía redes sociales en marzo de este año, se 'pidieron' en Sevilla en una celebración a la que solo asistieron sus familiares más próximos y ahora han decidido formalizar su relación.

"Nos casamos. Dios no une casualidades, Dios une propósitos", ha escrito la hermana de La Rebe y Susi Jiménez junto a las instantáneas en las que posa con su pareja, al que conoció porque el joven es familiar del padre de las Jiménez, Dani Jiménez. "Algo nos toca", explicó la influencer en un directo de hace unos meses, en el que contó que habían comenzado siendo amigos, pero que él siempre le mandaba muchos mensajes por Instagram hasta que ella se decidió a contestarle a uno y así nació su historia de amor.

Los seguidores de 'Los Gipsy Kings' se han mostrado entusiasmados con la idea de que una de las hermanas Jiménez celebre su boda siguiendo la tradición gitana, que marca que primero debe haber un noviazgo iniciado por un 'pedido', rito en el que la familia del novio acude a casa de la familia de la novia y el padre se dirige a su consuegro y le anuncia que sus hijos quieren empezar una relación formal.

Una vez que los novios se conocen lo suficiente y tienen claro que quieren casarse, deben anunciar su boda, en la que el ritual más destacado es la 'prueba del pañuelo', en la que la novia certifica su virginidad. Graciela no ha aclarado si hará esta prueba, aunque muchos de sus seguidores lo dan por hecho al haber anunciado su boda y no haberse 'escapado' con su novio como sí hicieron sus hermanas: La Rebe lo hizo con el ahora padre de sus hijos, José Navarro, poco antes de cumplir los 18 años y Susi Jiménez se 'escapó' con Iván Silva cuando tenía 15 años.

Por el momento, tampoco ha compartido otros detalles de la boda: si será en Sevilla, de donde es él, o en Plasencia, de donde es ella; como no ha revelado dónde se instalarán o si su deseo es tener hijos cuando se den el 'sí, quiero', aunque en una entrevista para OUTDOOR en 2023 contó que su objetivo vital era formar una familia.