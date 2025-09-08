Ana Carrillo 08 SEP 2025 - 19:55h.

La madre de Carlo Costanzia ha revelado qué regalo le ha entregado a la hija de Terelu Campos

Alejandra Rubio enseña la última adquisición que ha hecho para su hijo en común con Carlo Costanzia

Compartir







Ni Mar Flores ni Alejandra Rubio son partidarias de hablar de su vida familiar, pero las dos han deslizado en diversas ocasiones que su relación como suegra y nuera es estupenda. La hija de Terelu Campos llegó a la vida de la modelo el año pasado, cuando inició una relación con su primogénito, Carlo Costanzia. A los diez meses de conocerse, la joven pareja la convirtieron en abuela por primera vez con el nacimiento del pequeño Carlo.

Se comentó mucho que la relación entre suegra y nuera podría ser distante porque la relación entre madre e hijo parecía serlo, pero tal y como ha contado la propia Mar en una entrevista concedida a Juan Sanguino en 'Vanity Fair', el vínculo con su hijo se estrechó gracias a la llegada de Carlo Junior: "El nacimiento de mi nieto ha sido un cordón umbilical que nos ha vuelto a unir... hemos perdido mucho tiempo. Carlo y yo hemos perdido mucho tiempo, él tenía muchas informaciones contrarias en su cabeza. Ahora, creo, sin darle explicaciones, que se dará cuenta al ser padre de lo difícil que es hacer todo bien".

El vínculo ahora es tan bueno que su contacto es asiduo y hace que también tenga relación con la sobrina de Carmen Borrego, a la que le ha querido hacer entrega de un regalo muy especial: la primera joya que se compró gracias a su trabajo. Mar Flores ha dado este dato al defenderse de los que la han tachado a lo largo de los años de ser dependiente económicamente de sus parejas.

"Yo he ganado dinero porque llevo muchos años trabajando. Como muchos españoles y españolas de la época, empecé a trabajar con 17 años. Y en un medio donde se pagaba muy bien. Mi primer coche me lo compré yo; mi primer abrigo de visón me lo compré yo; mi primera joya, que la tiene ahora Alejandra porque que se la he regalado, me la compré yo; mi primera casa me la compré yo; mi segunda casa me la compré yo; mi tercera casa me la compré yo; mi primer negocio grande lo hice yo... Y mis hijos los he hecho yo. Entonces, las cosas más importantes de mi vida las he hecho yo", es lo que defiende en la mencionada entrevista la que fuera presentadora en Telecinco en la década de los 90, momento en el que saltó a la fama y se convirtió en una de las mujeres más famosas del país.