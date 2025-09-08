El duque de Sussex vuelve al Reino Unido en un viaje decisivo que podría marcar un antes y un después en su relación con su padre

Los detalles de la reunión de reconciliación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III: sería en Londres y sin la presencia de Guillermo

El príncipe Harry visitó hoy la tumba de la difunta reina Isabel II momentos después de aterrizar en Gran Bretaña para su visita de cuatro días. Los príncipes Guillermo y Kate asistían a un compromiso a tan solo once kilómetros de distancia. Pero no hubo encuentro entre ellos. La relación entre los hermanos está rota. Otra cosa es la del rey con su hijo. Es la imagen de unidad que espera todo un pueblo y que haría ganar enteros tanto a un Harry devaluado por sus declaraciones incendiarias contra su familia y de un rey que sigue sin ganarse el cariño de los británicos. Una foto conciliadora y no forzada podría cambiarlo todo.

El duque de Sussex llegó al aeropuerto de Heathrow esta mañana y fue escoltado directamente a la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, donde depositó una corona de flores para conmemorar el aniversario de su difunta abuela, fallecida el 8 de septiembre de 2022.

Esta misma noche, Harry asistirá a los WellChild Awards, los premios de la ONG que apoya a niños y niñas gravemente enfermos y que cuentan con su apoyo desde 2007. Además, en los próximos días también acudirá a Nottingham, donde anunciará una importante donación a Children in Need y mantendrá encuentros privados con fundaciones a las que respalda desde hace años. Meghan se ha quedado en California con sus hijos, Archie y Lilibet.

¿Habrá encuentro entre el padre enfermo y su hijo más díscolo?

El duque estuvo por última vez en el Reino Unido en abril, cuando perdió su recurso legal sobre el nivel de protección que recibe del Gobierno durante su estancia en Gran Bretaña, después de que él y Meghan renunciaran a su condición de miembros activos de la realeza y se mudaran a California en 2020. Padre e hijo se vieron por última vez en febrero de 2024, cuando Harry voló al Reino Unido tras anunciarse el diagnóstico de cáncer a Carlos.

El Palacio de Buckingham guarda silencio sobre si el Rey, quien se encuentra actualmente en su residencia escocesa en Birkhall, se reunirá con su hijo, del que está distanciado, por primera vez en 19 meses. Para que se produzca el encuentro, alguno de los dos deberá modificar su agenda.

Según el Daily Mail, "una reunión con Carlos no está descartada, pero los únicos que lo sabrían son Clive Alderton, el secretario privado del Rey, Carlos y Harry. Si hay algo planeado, lo está manteniendo en secreto. Sin duda, ver a su padre forma parte de su intención", desvelan las mismas fuentes.

Los tabloides británicos lo tienen claro: una instantánea de padre e hijo abrazándose ocuparía todas las portadas. Además, sería interpretada como un signo de reconciliación real, aunque la realidad privada fuese menos optimista. “Este encuentro es decisivo”, advertía esta semana 'InStyle'. Según Page Six', “el rey quiere ver a Harry, no quiere que este distanciamiento sea su legado”.