09 SEP 2025 - 10:50h.

La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' ha compartido un vídeo con la nueva hazaña de su bebé

Isa Pantoja comparte una foto de su hijo en común con Asraf Beno dos meses después de su nacimiento

Isa Pantoja y Asraf Beno han enseñado lo que su hijo ha aprendido a los dos meses. La hija de Isabel Pantoja y el exconcursante de 'Supervivientes' se han quedado muy sorprendidos al ver la destreza de su pequeño, que está demostrando ser un pequeño de lo más curioso, respondiendo ya a todo tipo de estímulos.

Y es que esta no es la primera vez que Cairo deja boquiabiertos a sus padres. Hace apenas unas semanas, el niño de dos meses impresionaba a Isa Pantoja con su primer arrullo. La que fuera también concursante de 'Supervivientes' en el año 2015 compartía un vídeo en el que hacía partícipe a sus seguidores de cómo su bebé decía su primera palabra.

La insistencia con la que la también exconcursante de 'GH VIP' le ha estado repitiendo a su pequeño la palabra "ajo" ha logrado el efecto esperado. O eso juraría la propia Isa Pantoja, que compartía en su perfil de Instagram un vídeo en el que "moría de amor" y aseguraba que su niño había pronunciado la misma palabra.

Un instante de lo más tierno al que ahora se suma un nuevo aprendizaje por parte del hermano pequeño de Alberto Isla, que no deja de sorprender a sus papás. "Mientras esperamos a que Alberto salga del cole, Cairito ha aprendido a mover eso", señala impresionado el de Ceuta, que ha sido quien ha compartido estas imágenes del bebé zarandeando un sonajero con su manita (con la ayuda de Isa Pantoja, que le va estimulando).

"Qué destreza", comenta emocionado el que fuera concursante de 'Supervivientes' en 2023, que ha querido compartir este precioso momento con sus seguidores, que están siguiendo con ellos cada detalle y nuevo momento que viven junto a Cairo, que les ha convertido en las personas más felices del mundo.

Después de un durísimo postparto para Isa Pantoja, en el que se sinceró sobre esos sentimientos de culpa y de soledad que se apoderaban de ella, la pareja vive uno de los momentos más dulces. Hace algunos días, volvían de un viaje de ensueño a Marrakech, que coincidía con la ruptura sentimental de Kiko Rivera e Irene Rosales. Una separación de la que la hija de Isabel Pantoja evitaba pronunciarse, asegurando que estaba "desconectando".