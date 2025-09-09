Alberto Samperio 09 SEP 2025 - 19:34h.

El estilista se ha mostrado empático con José Carlos Montoya al verle roto en su entrevista de '¡De viernes!'

Montoya reconoce entre lágrimas que pensó en quitarse la vida: "Salí al balcón, miré para abajo y me planteé mi vida"

Compartir







José Carlos Montoya ha regresado a la televisión después de dos meses fuera del foco mediático. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y de 'Supervivientes' volvía el pasado viernes 5 de septiembre a los platós de Telecinco protagonizando una entrevista muy dura contando lo mal que lo ha pasado este verano.

Pelayo Díaz ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los comentarios que hizo su excompañero de Honduras en la entrevista. En '¡De viernes!', Montoya revelaba que durante un viaje llegó a pensar en el suicidio: "Me llevé a mis padres de vacaciones y mientras ellos estaban allí en la playa, y me da vergüenza decirlo, me asomé al balcón, miré para abajo y me planteé mi vida porque nada tenía sentido".

El colaborador de 'El tiempo justo' se ha conmovido por Montoya a pesar de haber sido su mayor enemigo en la isla. Pelayo Díaz ha sentido empatía por él y ha comentado las declaraciones en las que Montoya dijo que quiso quitarse la vida.

"Cuando ves a una persona romperse de esta manera, obviamente a mí también se me encoge el corazón, sobre todo cuando comentó los pensamientos que se le pasaron... Es terrible. En 'Supervivientes' ya le veía bastante atormentado", ha señalado el modelo.

La pulla de Joaquín Prat

Joaquín Prat ha intervenido cuando estaba hablando y le ha recordado que cuando estaba con él en el concurso no se le encogía el corazón al verle mal. Además, Belén Rodríguez también ha ido en contra del colaborador diciendo que fue el encargado de que Anita Williams, Carmen Alcayde y el propio Montoya quedasen aislados en las playas de los Cayos Cochinos.

Pelayo se ha defendido al instante: "Cuando tienes tanta hambre y poco sueño, y esta persona te las está haciendo pasar canutas, no se te encoge el corazón. No he vuelto a hablar con él ni creo que vayamos a hablar porque nuestro punto de unión fue ese programa y ya está".

Por último, el estilista ha confesado que Montoya estuvo muy acertado en la entrevista reconociendo sus fallos: "Lo que me gustó de él es que admitiera que se había equivocado porque todos hacemos nuestras terapias y nuestros exámenes de conciencia".

Ya se encuentra disponible el nuevo programa de 'El tiempo justo' a través de la plataforma de 'Mediaset Infinity'.