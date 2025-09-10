Equipo mtmad 10 SEP 2025 - 15:56h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' habla sobre la dependencia de su hija pequeña hacia ella

Fani Carbajo responde a la críticas por dejar a su hija Victoria para ir a ‘Supervivientes All Stars’

Fani Carbajo ya está dándolo todo en Honduras, no sin antes haber dejado escrita una emotiva carta a su hija por su cumpleaños. La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ no ha podido estar en casa en una fecha tan especial como es el primer cumpleaños de su pequeña y, además de dedicarle unas bonitas palabras como regalo, se ha abierto en canal con sus seguidores para hablar de lo angustiada que se encuentra por estar tanto tiempo alejada de ella. La influencer se sincera sobre el apego de Victoria que tiene con ella y lanza unas bonitas palabras a su hija antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvelaba, antes de comenzar su aventura en Honduras, con quién se quedaría su hija en su ausencia. A pesar de saber que dejaba a Victoria en buenas manos, la creadora de contenido comparte su preocupación por el bienestar de su pequeña, que está especialmente apegada a ella, antes de iniciar su paso por ‘Supervivientes All Stars’. “No hace nada que no sea conmigo”, confiesa la madrileña.

La influencer lo cuenta todo sobre la actitud de su hija en relación a su dependencia maternal. La pequeña, de tan solo un año de edad, ha desarrollado un gran vínculo con su madre y Fani comparte su incertidumbre respecto a su reacción en su ausencia. “No sé cómo va a estar”, declara con preocupación. La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ ya se encuentra dejándose la piel en Honduras, siempre con su hija en mente. ¡No te pierdas sus declaraciones previas a su extrema aventura!

La madrileña ha pasado momentos duros teniendo que decir adiós a su hija antes de iniciarse en ‘Supervivientes All Stars’, pero también se detiene a recordar su primera experiencia en Honduras, en 2020, antes de que Victoria hubiera nacido. “Cuando me fui, Emilio tenía doce años”, comenta echando la vista atrás, comparando cómo llevó separarse de su hijo su primera vez en el reality. Sus dos hijos son los grandes amores de su vida, aunque ahora le resulte inevitable preocuparse más por el bienestar de la pequeña. “No es lo mismo tener doce años que tener uno”, añade.

Fani Carbajo regresa a su canal, ‘A pesar de todo’, con un vídeo grabado justo antes de emprender su gran aventura en los Cayos Cochinos. La influencer deja escrita una lacrimógena carta dedicada a su hija pequeña, Victoria, como regalo por su primer cumpleaños. Además de sincerarse sobre el apego de su hija, la madrileña también entraba en detalle sobre su preparación para el concurso y sobre cómo se enfrenta a la experiencia que estaba a punto de comenzar. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!