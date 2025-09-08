Lidia González 08 SEP 2025 - 13:09h.

La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ le dedicaba unas emotivas palabras a su hija por su cumpleaños antes de ir a Honduras

Fani Carbajo desvela con quién se quedará su hija mientras esté en el reality

Fani Carbajo ha comenzado una nueva aventura profesional en Honduras, pero lo ha hecho de una manera un tanto agridulce. Después de defenderse de las críticas por dejar a su pequeña para ir al reality, la influencer le escribe una lacrimógena carta a su hija Victoria por su cumpleaños antes de ir a ‘Supervivientes All Stars’. La madrileña no podía montarse en el avión sin dejarle una felicitación muy especial a su niña, de quien va a estar separada en este día tan importante.

Sin poder aguantar las lágrimas de la emoción, la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ se dirige hacia su hija para que sepa lo importante que es en su vida: “Me has devuelto la felicidad”. Tras un largo proceso para conseguir quedarse embarazada y adentrarse un gran proyecto de vida, lo cierto es que el nacimiento de su pequeña la ha cambiado por completo: “Estaba deseando formar una familia y que tu hermano creciera sabiendo lo que es tener una familia unida”. La madrileña no se olvida de su hijo Emilio y recalca su papel como hermano, sabiendo que hoy va a “soplar las velas” junto a Victoria.

A pesar de que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ está muy ilusionada por volver a pisar Honduras, lo cierto es que pasar el primer cumpleaños de su hija lejos de ella es algo que le pesa bastante. “Me va a costar mucho, voy a estar preocupada porque no sé cómo va a estar ella en sentido emocional”, explica la influencer. La madrileña, que se ha mojado sobre sus compañeros de reality, ha querido estar presente en este día de alguna manera y le ha dedicado unas bonitas palabras a su hija: “Volvería a repetir el proceso por tenerte a mi lado”.

Así fue el complicado parto de Fani Carbajo

Uno de los granes miedos que tenía Fani Carbajo sobre su segundo embarazo era el momento de dar a luz ya que, en el caso de su primer hijo, Emilio, guarda un recuerdo muy traumático. La influencer volvía a pasar por un complicado parto con su hija Victoria ya que, tras más de 48 horas con contracciones muy fuertes, grandes dolores y mucha dificultad para dilatar, tuvo que someterse a una dura cesárea. Siempre acompañada de su novio Fran Benito, la creadora de contenido conocía por fin a su hija.

El anuncio de la exparticipante de ‘LIDLT’ de su embarazo a Fran y su hijo Emilio

Tras mucho tiempo intentando conseguir quedarse embarazada y someterse a un proceso de fecundación in vitro, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ recibía la esperada noticia. A la creadora de contenido le costó mucho no llamar rápidamente a los hombres de su vida para contarles el resultado de sus análisis y preparó una sorpresa muy especial para hacerle el anuncio de su embarazo a Fran Benito y su hijo Emilio.

Fani Carbajo presenta a su hija Victoria

Después del complicado parto, llegaba el momento de que Fani Carbajo presentase al mundo a su hija Victoria y enseñara su cara por primera vez. La madrileña compartía cómo estaba afrontando los primeros días de vida de su pequeña y cómo lo estaba viviendo Fran Benito como padre primerizo. Además, la creadora de contenido vivía un momento muy especial a ver la reacción de Emilio al conocer a su hermana pequeña.

Así ha crecido Victoria, la hija de Fani Carbajo y Fran Benito

Tan solo un mes después de dar a luz, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ presumía de su hija y compartía cómo ha crecido Victoria. Según la creadora de contenido, su pequeña es un calco exacto de su hermano Emilio, pero con algunos rasgos de su padre, con unos impresionantes ojos azules. Muy orgullosa de su hija, la influencer explica el parecido de su pequeña con ellos.