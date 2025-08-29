Natalia Sette 29 AGO 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela quién cuidará de su niña Victoria mientras ella esté en Honduras

Fani Carbajo presume de los grandes avances de su hija Victoria

Fani Carbajo afronta una de las decisiones más importantes de su vida antes de poner rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes All Stars’. La influencer, que ha confirmado recientemente su concurso , ha querido resolver las dudas de sus seguidores sobre un tema que muchos le estaban preguntando: con quién se quedará su hija Victoria durante el tiempo que ella esté en el programa. Con total sinceridad, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha abierto su corazón en un nuevo capítulo de su canal, ‘A pesar de todo’, y ha aclarado cómo ha organizado esta situación.

Aunque la mayoría de personas puedan pensar que Victoria se quedará la totalidad del tiempo que Fani esté en ‘Supervivientes All Stars’ con Fran, la situación es más complicada que eso. Con la reforma del local que han escogido para su restaurante en marcha, el padre de la niña está hasta arriba de trabajo. “El padre tiene que trabajar”, comienza explicando la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.

Consciente de la preocupación que existe alrededor del cuidado de su pequeña, la madrileña ha transmitido tranquilidad asegurando que la decisión ya está tomada y que Victoria estará perfectamente atendida mientras dure su aventura en Honduras. “Va a estar en buenas manos”, afirma convencida. Lara Ruíz, influencer e íntima de Fani, no ha dudado en apoyar la decisión de su amiga. “Estará en confianza y bien cuidada”, asegura sabiendo con quién se quedará la pequeña.

Fani Carbajo habla sin tapujos sobre quién no quiere que vea a Victoria

Aunque Fani se ha mostrado muy tranquila con la decisión tomada, también remarcado con quién no quiere que su hija esté durante su ausencia. La influencer deja claro que hay personas con las que no tiene ninguna intención de que Victoria tenga relación. Además, ha marcado límites sobre la exposición de su pequeña en redes sociales. “No van a subir nada de Victoria a redes”, recalca, convencida de que si no está ella para supervisar, nadie publicará a su hija.

En este punto, la exconcursante de ‘Supervivientes’ también ha hablado abiertamente sobre las hermanas de Fran, con las que la relación no ha sido buena en el pasado. “Las hermanas de Fran nunca han estado”, explica con firmeza, reprochando que nunca se han implicado con la niña. “Se han preocupado solo en ponerme verde”, añade sin tapujos, dejando clara su postura y marcando una línea roja sobre la familia con la que no quiere que su hija mantenga vínculo.

Fani Carbajo no oculta la gran ilusión que le hace formar parte de este proyecto. La influencer ha confesado que se llevará un objeto muy especial en la maleta y que está deseando vivir esta experiencia única. Con nervios, emoción y muchas ganas de dar lo mejor de sí, Fani Carbajo se prepara para la gran aventura de su vida, mientras deja en España lo más importante para ella: sus dos hijos ¡Descubre todas sus declaraciones dándole play al video!