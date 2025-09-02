Equipo mtmad 02 SEP 2025 - 16:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa quién encabezará su defensa durante su participación en ‘Supervivientes All Stars’

Fani Carbajo contesta a las críticas que la tachan de “abandonar” a Emilio por Victoria

Compartir







Fani Carbajo regresa una semana más a su canal, ‘A pesar de todo’, antes de poner rumbo a su nueva aventura en Honduras. Ante su inminente participación en ‘Supervivientes All Stars’, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha revelado quién será su defensor en el plató. Con todo listo para dirigirse hacia la experiencia más extrema de la televisión, la influencer comparte todos los preparativos y desvela con quién se quedará su hija Victoria .

Después de presumir de los grandes avances de su hija , Fani ha resuelto una de las mayores dudas de sus seguidores: cuál será el paradero de Victoria durante su estancia en Honduras. Tras aclarar todo lo relativo a su pequeña, la madrileña continúa respondiendo a las cuestiones sobre la intensa aventura que está a punto de comenzar. Quién la defenderá en el plató es una de las preguntas más solicitadas y la influencer no ha dudado en desvelarlo frente a la cámara.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo aclara en qué punto está su relación con Fran Benito tras los rumores

Fani ha contado todos los detalles sobre la representación que tendrá en 'el plató de 'Supervivientes All Stars' y ha aclarado el papel que tendrá Fran Benito, su pareja y padre de su hija Victoria, en todo ello. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' desvela la identidad de la persona que va a encargarse de defenderla y explica los motivos por los que ha tomado esta decisión. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Fani Carbajo anuncia quién no podrá ser defensora en el plató de ‘Supervivientes All Stars’

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo desvela el verdadero motivo por el que no gasta su dinero en lujos

Además de dar los nombres de las dos personas que encabezarán su defensa durante su estancia en Honduras, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha desvelado quién no podrá tomar ese papel. “Mi tía no puede venir”, anuncia la influencer. Su conocida y polémica tía no podrá ser en esta ocasión defensora de Fani en su paso por ‘Supervivientes All Stars’ y la madrileña ha explicado los motivos de su ausencia.

Fani Carbajo llega a un nuevo vídeo de ‘A pesar de todo’ rebosando de emoción ante su nuevo proyecto profesional: ‘Supervivientes All Stars’. La que fuera participante de ‘LIDLT’ comparte todos los preparativos que está terminando de cerrar antes de poner rumbo a Honduras. Desvela con quién se quedará su hija Victoria, además de confesar el especial objetivo que llevará en su maleta y hablar, con nervios, de cómo afronta esta nueva aventura. ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!