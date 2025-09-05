Equipo mtmad 05 SEP 2025 - 17:20h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' rompe su silencio ante los comentarios negativos por dejar a su hija para ir a un reality

Fani Carbajo aclara en qué punto está su relación con Fran Benito tras los rumores

Fani Carbajo ha puesto rumbo a los Cayos Cochinos para iniciar su nueva aventura profesional. La influencer, con ganas de no callarse nada, responde a las críticas que recibe por dejar a su hija Victoria y desvela con quién se quedará la pequeña durante su estancia en Honduras. La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ comparte los últimos preparativos antes de dar comienzo al reality y habla de cómo afronta su inminente aventura.

Recientemente, la creadora de contenido salía en defensa propia tras las críticas que la tachaban de ‘abandonar’ a su hijo Emilio por Victoria . Ahora, regresa dispuesta a romper su silencio y responder a todos los comentarios negativos sobre su participación en ‘Supervivientes All Stars’, por la que dejaría sola a su hija pequeña. La madrileña no deja nada en el tintero y aclara los motivos por los que ha decidido adentrarse en este proyecto a pesar de la poca edad de su Victoria.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ está a punto de marcharse a Honduras para comenzar la extrema experiencia a la que vuelve a enfrentarse. “Lo haces por tus hijos”, comenta su amiga Lara Ruíz, que le acompaña en este su capítulo de ‘A pesar de todo’. La influencer ha recibido numerosas comentarios negativos por tomar esta decisión teniendo una hija con menos de un año, pero la creadora de contenido no se ha quedado callada. “Me pagan bien”, añade tajante. ¡No te pierdas sus declaraciones, en Mediaset Infinity!

Fani Carbajo y Lara Ruíz hablan de lo que será para Victoria la ausencia de su madre

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' reflexiona sobre cómo cree que vivirá su hija su ausencia durante su estancia en ‘Supervivientes All Stars’. “Con la edad que tiene, no tendrá recuerdos”, opina Lara. Las dos amigas debaten sobre lo que significará para la pequeña, de casi un año, no tener a su madre en casa. “Me voy preocupada”, añade Fani. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Fani Carbajo vuelve a sentarse frente a la cámara justo antes de su inminente llegada a Honduras. La madrileña comparte todos los detalles sobre la aventura que está a punto de comenzar y desvela con quién se quedará su hija durante su paso por el reality. Además, la influencer opina sin filtros sobre sus compañeros de ‘Supervivientes All Stars’, confiesa quién será el encargado de defenderla en el plató y desvela cuál es el objeto personal que llevará en su maleta. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!