Rocío Molina 10 SEP 2025 - 12:43h.

El exconcursante de 'GH DÚO' sigue apostando por su noviazgo con María Sánchez 'La Jerezana' y avanza de un nuevo paso en su relación

José María Almoguera revela lo que no le perdona a Alejandra Rubio: "Más que yo no conocer a su bebé, es que ella no conozca a mi hijo"

José María Almoguera ha protagonizado una portada en la revista 'Lecturas' en la que no oculta que está cada vez más enamorado de María Sánchez y, que en medio de sus polémicas familiares, ella está junto a él apoyando y sosteniéndole en todo momento. Tanto es así que el exconcursante de 'GH DÚO' ha anunciado un importante paso que han dado en su relación y que demuestra lo feliz que está con 'La Jerezana' y lo bien que ha encajado esta con su madre Carmen Borrego y su hijo.

Su noviazgo que comenzó en la casa de Guadalix de la Sierra y en el que al principio pocos creían ha demostrado ser fuerte y estable. Cuando él en lo que menos pensaba era en iniciar una relación, la andaluza le cambió los esquemas. "Fue María la que me abrió al amor. Si no llega a ser por ella, no me lo habría planteado. Ambos estábamos cerrados al amor", ha confesado de sus inicios. Desde entonces han ido dando pequeños pasos como acudir a eventos familiares, sus primeras vacaciones juntos y lo que es más importante para José María Almoguera: que María haya conocido y congeniado tanto con Marc, su hijo en común con Paola Olmedo.

Ahora, la pareja va a dar un salto importante en menos de un año desde que se conocieran y se enamoraran. El exconcursante de 'GH DÚO' ha anunciado que se van a ir a vivir juntos. Sin dar más detalles de cuándo o dónde será la casa que escojan para iniciar esta nueva etapa, el hijo de Carmen Borrego solo ha recalcado lo que le ha animado a tomar esta decisión que ya es definitiva a falta de solucionar algunos detalles. "Es importantísimo y necesario que la persona con la que estás encaje en tu círculo. Si todo encaja bien es muy fácil seguir adelante. Y tanto es así que nos vamos a vivir juntos", ha declarado.

Tras esta revelación se le ha preguntado si además de este nuevo paso, está confiando en dar otros más con la andaluza, haciendo referencia a una futura boda entre ellos. A lo que José María Almoguera ha sido muy claro: "Yo primero me tengo que divorciar. Y cuando me divorcie sanar heridas que generó ese divorcio, tanto emocionales como económicas, para yo poder afrontar un nuevo matrimonio desde cero".

"María es única en su forma de ser, es tan natural que te hace sentir cómodo en cualquier situación. Es una persona con la que puedes hablar de cualquier tema", José María Almoguera

Pero aunque eso todavía no lo vea como algo cercano porque depende de la otra parte y las cosas con Paola Olmedo no están en su mejor momento, el hijo de Carmen Borrego tiene claro que es María Sánchez, la mujer con la que quiere tener futuro y con la que sueña en formar un hogar.

"María se lleva bien con toda mi familia. Mi madre y mi hijo la adoran", ha confesado, para añadir que Alejandra Rubio aún no la conoce. Con amor la describe en estas líneas en una entrevista en la que han posado juntos. "Es única su forma de ser, es tan natural que te hace sentir cómodo en cualquier situación. Es una persona con la que puedes hablar de cualquier tema, yo antes no había tenido una persona que me escuchara", ha sentenciado defendiendo por qué va a dar este importante paso y dejando claro que con Paola Olmedo no tenía esa química.