Lucas González, miembro del popular dúo musical 'Andy y Lucas', es el protagonista de la nueva entrega de 'Me quedo conmigo', espacio de Mediaset Infinity que ya está disponible y en el que el artista se sincera como nunca sobre su vida privada y sobre las polémicas que le han acompañado estos últimos años, desde su problema con la nariz hasta su relación con Andy.

También ha llamado especialmente la atención sus palabras acerca del vínculo que comparte con sus hijos, dos de ellos no biológicos y que pertenecen a su mujer, María José, fruto de su relación anterior. Por su parte, Lucas dio la bienvenida a su primer hijo en agosto de 2018, también de un noviazgo anterior.

"Son mi vida. Los quiero muchísimo. No quiero parecer el único padre del mundo, pero son los míos. Me hacen muy feliz con su forma de ser y ver cómo son. Estoy eternamente agradecido a la vida de haberme encontrado con una mujer maravillosa y de tener unos hijos maravillosos que me hacen poner los pies en la tierra. Es que me pongo a pensar en ello y se me encoge el alma", asegura el intérprete de 'Son de amores' en el programa de Mediaset.

Tal y como señala Lucas, está "muy enamorado de mis hijos". "Me encanta estar con ellos, me encanta estar discutiendo con ellos, me encanta reñirlos, me encanta reírme con ellos, me encanta que me llamen 'papi', aunque bueno, los de mi mujer me dicen Lucas, porque lógicamente tienen su padre, pero yo sé que ellos me quieren como un padre", confiesa.

El integrante de 'Andy y Lucas' sostiene que, pese a que no hay vínculo sanguíneo con los hijos de su esposa, los quiere como si fueran suyos, y que a lo largo de estos últimos años ha estado volcado en su educación. "Eso ha costado mucho trabajo. Hemos estado nosotros cuando ha hecho falta ir a hospitales, cuando ha hecho falta ir al colegio a hablar con los tutores, cuando hay una carrera de maratón en el colegio, en los cumpleaños... Y que venga quien quiera y que nos diga lo que quiera, porque eso es así, y a los hechos me remito", narra entre lágrimas.

Tiene claro que criar a unos hijos que no son suyos "hay que machacarlo", porque para él, "la palabra padre no es solamente poner la semillita, sino que la palabra padre abarca mucho más. Es educación, es enseñarles que diferencien entre el bien y el mal... Y yo creo que en eso me llevo el Premio Ondas, nadie lo puede negar, y quien lo diga que venga y me lo diga a la cara", espeta.

Más allá de su vida profesional, la mayor alegría del compositor es pasar tiempo con los pequeños. "Me gusta estar con ellos. Me gusta el ruido que hacen, me gustan sus preguntas estúpidas".

Según revela, entre su hijo biológico y los de su esposa "hay una unidad fantástica", y recalca que "aunque para mí los tres son hijos míos", hay otro padre "que puede molestarse, por eso diferencio de mi hijo biológico, pero es verdad que ellos se quieren como si fueran hermanos, de hecho entre ellos se dicen hermanos".

Asimismo, el gaditano indica: "Ojalá Dios no me escuche y no sea así, pero si ella -María José- falleciera, a mí esos hijos no me pertenecen para nada, yo no tengo nada legal con ellos, pero si es por ley de vida, no te haces ni la más remota idea de lo que yo he hecho por ellos. Esta es la primera vez que lo hablo y me siento muy orgulloso de ellos. Me gustaría que ellos me recordaran sabiendo que soy una buena persona y que los he educado bien", sentencia.