La reina Letizia ha retomado este miércoles 10 de septiembre su agenda, acudiendo a su primer acto junto a su nueva mano derecha

Quién es Marta Carazo, la nueva jefa de la Secretaría de la reina Letizia que sustituye a María Ocaña

Este miércoles 10 de septiembre, la reina Letizia ha retomado su agenda oficial y ha vuelto al trabajo tras sus vacaciones de verano, que se vieron interrumpidas a finales de agosto para visitar con el rey Felipe las zonas más afectadas por los incendios que han arrasado miles de hectáreas en nuestro país estos últimos meses.

Doña Letizia ha reaparecido acompañada por la periodista Marta Carazo, su nueva mano derecha y jefa de la Secretaría de la Reina tras la marcha de María Dolores Ocaña.

Carazo se ha dejado ver por primera vez junto a la soberana, unos pasos por detrás de ella, dejando claro que se ha convertido en su mejor escudera en su regreso al trabajo. "Aquí estamos, de estreno", ha comentado a 'Vanitatis', siendo estas sus primeras palabras en su debut junto a la consorte.

La madre de la princesa Leonor ha asistido en la Casa de la Cultura 'Paco de Lucía' de Torrelodones al coloquio "Mujer, deporte y sociedad", que se celebra para alertar sobre la mutilación genital femenina y otros abusos a las mujeres con motivo de la II edición del torneo solidario de baloncesto organizado por el equipo CHALLENGE 40 BASKET.

Este próximo viernes, Letizia completará su agenda de la semana desplazándose a La Rioja para presidir la apertura del Curso Escolar 2025/2026 en el Centro de Educación Infantil y Primaria "Entresotos" y en la Sección del Instituto de Educación Secundaria "Gonzalo de Berceo" en la localidad de Rincón de Soto. Se espera que Carazo también esté presente.

La llegada de Marta Carazo a Casa Real

Carazo sustituye así a María Ocaña, que abandonó su cargo el pasado mes de julio por motivos personales después de poco más de un año en Casa Real.

Ocaña llegó al cargo a finales de abril de 2024 en sustitución de José Manuel Zuleta y Alejandro, duque de Abrantes, quien ejercía como jefe de la Secretaría de la reina Letizia desde junio de 2014, cuando se produjo la llegada al trono de Don Felipe. Ahora, es Carazo la segunda mujer en ocupar este cargo dentro de Zarzuela.