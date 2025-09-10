Carlos III y Harry rompen 19 meses de distanciamiento con un té privado en Londres: podría tratarse de una tregua familiar

Después de más de un año y medio sin verse, el rey Carlos III y su hijo menor, el príncipe Harry, protagonizaron este miércoles 10 de septiembre un esperado reencuentro en Londres. La cita, de carácter privado, tuvo lugar en Clarence House, residencia oficial del monarca británico, alrededor de las 17:30 (hora local), y se prolongó durante 55 minutos. El Palacio de Buckingham confirmó a fuentes locales que padre e hijo compartieron un té en la intimidad, aunque no se ofrecieron más detalles sobre el contenido de la conversación.

Este encuentro marca la primera vez que se ven en persona desde febrero de 2024, cuando Harry viajó a Reino Unido tras hacerse público el diagnóstico de cáncer del rey. Desde su marcha a Estados Unidos en 2020, el duque de Sussex ha mantenido una relación distante con la familia real, alejándose por completo de sus funciones institucionales. No obstante, en mayo pasado sorprendió al declarar en una entrevista con la 'BBC' su deseo de reconciliarse con su familia: "No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre", dijo entonces.

La reciente visita de Harry a Londres respondió a varios compromisos personales y benéficos. El lunes 8 de septiembre asistió a la gala de los Premios WellChild, organización que apoya desde hace años. Al día siguiente viajó a Nottingham para respaldar iniciativas juveniles en la ciudad. Su agenda culminará este jueves 11 de septiembre, poniendo fin a una estancia breve pero intensa en suelo británico, donde ha sido recibido con afecto por parte del público.

El duque de Sussex ha realizado un importante gesto solidario al anunciar una donación personal

Además de su agenda oficial, el duque ha realizado un importante gesto solidario al anunciar una donación personal superior al millón de euros a la organización BBC Children in Need. Este acto refuerza su compromiso con las causas benéficas, pese a su distanciamiento de la Corona. Mientras tanto, su hermano, el príncipe Guillermo, ha retomado recientemente sus obligaciones oficiales tras un largo periodo vacacional, aunque no se ha producido ningún acercamiento entre los hermanos.

Según trascendió a través del diario 'Daily Mail', el reencuentro con Carlos III habría estado condicionado por tres exigencias de Harry: garantías de seguridad para él y su familia cuando estén en Reino Unido, discreción absoluta respecto a sus movimientos, y la restitución del tratamiento de alteza real para Meghan Markle, perdido tras su salida oficial de la familia real. Este breve pero simbólico encuentro entre padre e hijo podría suponer el inicio de un proceso de reconciliación más amplio dentro de la familia real británica. Aunque los gestos aún son cautelosos, el hecho de que ambos hayan hecho espacio en sus agendas para verse tras 19 meses de distancia marca un posible cambio en la tensa dinámica familiar.