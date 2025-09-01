Tal y como asegura el autor y excorresponsal real del diario 'The Times' en el libro, la esposa del rey Carlos III se lo habría contado a Boris Johnson

La última decisión 'in extremis' del rey Carlos III ante el "miedo" por la seguridad de la reina Camilla

Una nueva información sacude a la familia real británica y, en concreto, a la reina Camilla. El libro 'Power and the Palace', del periodista Valentine Low, revela un episodio hasta ahora desconocido en la vida de la esposa del rey Carlos III. Cuando aún era adolescente, la consorte habría sufrido un intento de agresión sexual, un incidente que habría marcado el inicio de su compromiso con las víctimas de violencia sexual.

Tal y como asegura el autor y excorresponsal real del diario 'The Times' en el libro y recogen varios tabloides británicos, todo ocurrió durante un viaje en tren hacia la estación Paddington, cuando Camilla tenía entre 16 y 17 años. Fue entonces cuando un hombre intentó tocarla, pero supo reaccionar de inmediato: quitándose el zapato y golpeando al presunto agresor con el tacón, lo que le permitió escapar y buscar ayuda con un agente de la estación para informar lo ocurrido y lograr su arresto.

De acuerdo a estas nuevas informaciones, la consorte se lo confesó al antiguo primer ministro, Boris Johnson, cuando éste era alcalde de la capital británica en 2008, según extractos del libro que adelantó este lunes el diario 'The Times'.

"Ella actuó de manera responsable. No solo fue ingeniosa y fuerte, sino también una ciudadana responsable al asegurarse de que el hombre fuera arrestado", ha declarado Low al programa Today de Radio 4 de la cadena BBC.

El escritor supo de este incidente tras hablar con Guto Harri, antiguo jefe de prensa de Johnson, quien le habría explicado que la reunión entre Boris y la reina tuvo lugar en Clarence House hace casi 20 años, mientras él le contaba a la reina su intención de abrir centros de crisis para víctimas de violación en la ciudad.

Harri subraya que, después de que el político le preguntara a Camilla qué hizo tras el intento de agresión, la soberana respondió: "Hice lo que mi madre me enseñó. Me quité el zapato y le di un taconazo en las bolas". Low contextualiza que ello habría sido un motor importante para que Camilla se volcara de lleno en apoyar a víctimas de abusos, violencia doméstica y agresión, comprometiéndose con la apertura de varios centros de ayuda en Reino Unido.

Por el momento, ni Buckingham ni la reina se han pronunciado al respecto, pero la trayectoria de la monarca habla por sí sola. Desde los últimos años, buena parte de la labor pública de Camilla se ha centrado en apoyar a las víctimas de la violencia doméstica, agresión sexual y violación.

La labor de la reina Camilla para apoyar a víctimas de agresión sexual

Entre 2009 y 2011 abrió o reinauguró varios centros de atención a víctimas en Londres y el sureste de Inglaterra, incluyendo Ealing y Brentwood.

En 2013, organizó en Clarence House la distribución de unos 750 kits de higiene para mujeres en centros de agresión sexual. Desde entonces, más de 50.000 bolsitas han sido donadas, muchas a través de una alianza con Boots y organizaciones como In Kind Direct.

Asimismo, es patrocinadora del centro Mirabel en Lagos, Nigeria, dedicado a víctimas de agresión sexual; ha visitado refugios y centros de ayuda y ha acudido a actos y campañas por todo el mundo, desde los Balcanes hasta la India.

Incluso ha protagonizado varios discursos para hablar sobre la valentía de quienes han sufrido violencia doméstica, puntualizando que "se necesita una comunidad para desmontar la cultura que normaliza la agresión sexual", apuntó durante el festival Shameless! en 2021.