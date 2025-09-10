El cantante ha narrado en 'Me quedo conmigo', de Mediaset Infinity, los problemas a los que se ha enfrentado tras su operación

Hace un año, Lucas, el popular cantante gaditano de 'Andy y Lucas', pasó por quirófano para tratarse un problema de la nariz que le dificultaba la respiración. Sin embargo, el resultado de la operación no fue el esperado, ya que el compositor hizo caso omiso a las recomendaciones de los médicos. Todo ello derivó en la deformación de su nariz, recibiendo así una oleada de críticas sobre su nuevo aspecto.

"Era un tema tan estúpido que creía que sería como los memes en las redes sociales, que al principio te hunden y luego van a por otra persona", señala ahora a la psicóloga Alicia González en 'Me quedo conmigo', programa ya disponible en Mediaset Infinity que ha contado con el artista como último invitado estrella.

De hecho, poco después de que revelara su problema con la nariz, ocurrió uno de los episodios más desagradables que hasta ahora no había desvelado. "Es muy fuerte, nunca he contado lo que viví con mi hijo", adelanta.

Según defiende Lucas, un viernes fue a recoger a su hijo del colegio y pararon en un bar a comerse un bocadillo, y se encontraban en el local dos hombres "que ya ahí estaban, de viernes", asegura, en referencia a que se encontraban bajo los efectos del alcohol. "Me vieron y empezaron: 'Ey, qué pasa cantante, tómate algo con nosotros'. Y yo les dije que no me apetecía y que estaba con mi hijo, a lo que me dijeron: 'Ah, tú tienes pinta de...', relacionándolo con lo de mi nariz, con cosas de adicciones, de malos hábitos. ¿Y tú te puedes creer que el tío se sacó una bolsita de droga y la tiró encima de la mesa? ¿Delante de mi hijo? Y me dijo: 'Vamos a probarla o que'", comenta.

Ante aquella situación, el compositor decidió tirar la bolsa al suelo e irse del establecimiento. "Se me encoge el alma al contarlo. Es que no veas el lío en el que me podía haber metido yo aquí ahora mismo. Imagínate que le hubiera hecho algo, olvídate ya de premios, de si eres buena persona... De todo", se lamenta.

Al final, el hombre le espetó: "Y parecía más buena persona en la televisión". "Encima, después de lo que ha hecho el tío me dice eso, pero claro, seguro que es de los típicos que te das la vuelta, le haces algo y encima quedas tú como el que ha empezado la trifulca. Y así me siento, que parece que no podemos ni pitar en el coche ni podemos decir nada a nadie porque ya la culpa es nuestra", sentencia Lucas.