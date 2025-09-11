Ana Carrillo 11 SEP 2025 - 09:00h.

El colaborador de 'Vamos a ver' es primo segundo de dos famosas actrices que han trabajado en la industria audiovisual estadounidense

Es habitual que Alessandro Lequio, colaborador de 'Vamos a ver', recuerde en sus publicaciones de Instagram a sus antepasados, vinculados con la realeza, pues es nieto de la infanta Beatriz de Borbón, hija de lo que fueron reyes de España, Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia de Battenberg; pero es más desconocido su vínculo con dos conocidas actrices de Hollywood, de las que es primo segundo.

Una de ellas es Glenn Close, actriz de 78 años que es conocida por encarnar a Alex Forrest en 'Atracción fatal', por darle vida a Cruella de Vil en la película de '101 dálmatas' y por prestar su voz a Kala en la versión inglesa de 'Tarzán' y al Hada Azul en 'Pinocho'. Ha estado nominada al Oscar en ocho ocasiones, ostentando el récord de un mayor número las nominaciones sin conseguir una victoria para una actriz y, de acuerdo con la revista 'Time', es una de las 100 personas más influyentes del mundo.

El ex de Mar Flores ha comentado en alguna ocasión que nunca ha tenido relación con Glenn Close, de la que es primo segundo porque las madres de ambas, Alessandra Torlonia di Civitella-Cesi y Bettine Moore Close, eran primas hermanas. No obstante, siempre ha destacado que se alegra por los logros que ha cosechado en su extensa trayectoria como actriz.

A quien tampoco conoce es a su otra prima segunda que ha triunfado en Hollywood: la actriz Brooke Shields, que tiene 60 años y que ha participado en películas desde la adolescencia, cuando logró la fama con títulos como 'Pretty Baby', 'The Blue Laggon' y 'Endless Love'. La madre de Lequio, Alessandra Torlonia di Civitella-Cesi, era prima hermana de Frank Shields, padre de la actriz.

Dos vínculos mucho más desconocidos que los le unen a la Casa Real española, pues se ha destacado en muchas ocasiones su parentesco con el rey Felipe VI, al ser el ex de Ana Obregón sobrino segundo del rey emérito, Juan Carlos I. Esta vinculación con la realeza no se traduce en que Lequio ostente un un título nobiliario, pues su abuela materna, Beatriz de Borbón, tuvo que renunciar a sus derechos de sucesión al casarse con Alessandro Torlonia.