Celia Molina 11 SEP 2025 - 10:40h.

El youtuber está siendo investigado en Australia, donde la multa por atentar contra un cocodrilo es de 37. 500 dólares australianos

"Estas acciones son extremadamente peligrosas e ilegales", ha dicho el Departamento de Medioambiente de Queensland

Compartir







El contenido que los influencers publican en las redes sociales es de lo más variado: desde consejos de moda y maquillaje hasta la visibilidad de graves enfermedades, con la que los jóvenes pretenden dar un testimonio importante. Sin embargo, nunca habíamos visto unas creaciones tan impactantes como las que publica el youtuber estadounidense Mike Holston, cuyos vídeos, grabados mayoritariamente en Australia bajo el nick 'The Real Tarzann', cuentan con millones de reproducciones.

Confiado por su musculado físico, este influencer se dedica a cazar serpientes y cocodrilos con sus propias manos, por insólito que parezca. En muchos de los vídeos que ha publicado, a bordo de una embarcación, se acerca a los temidos reptiles y los atrapa entre sus brazos, para luego soltarlos y dejarlos en libertad. Y, por mucho que él mismo diga que se trata de un "contenido educativo", lo cierto es que las autoridades de Queensland le están investigando por atentar contra una fauna que el país protege al máximo.

"Holston debería ser deportado"

El propio gobierno ha comunicado que está "investigando activamente" las grabaciones publicadas por Mike Holston. "Estas acciones son extremadamente peligrosas e ilegales, y estamos explorando activamente medidas de cumplimiento estrictas, incluyendo multas, para disuadir a cualquier persona de este tipo de comportamiento", informó el Departamento de Medioambiente. Igualmente, han recordado que, en Australia, la multa máxima por interferir con un cocodrilo de agua salada es de 37.500 dólares australianos (24.800 dólares estadounidenses).

PUEDE INTERESARTE La influencer Lindsay Dewey escribe un libro en honor a su hijo, que falleció al caerle un espejo encima

Las organizaciones de defensa de los derechos de los animales también afirmaron que "Holston debería ser deportado" por dos publicaciones en las que salta encima y sujeta a un cocodrilo de agua dulce y a un cocodrilo juvenil de agua salada. De igual forma, Bob Irwin, padre del fallecido 'cazador de cocodrilos' Steve Irwin y figura principal de la protección de estos animales, ha dicho que "el mensaje solo calará cuando veamos que estos supuestos influencers rinden cuentas y comprenden que tener 15 millones de seguidores no les exime de cumplir las leyes que protegen nuestra fauna silvestre".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por el momento, el youtuber conocido como 'The Real Tarzan' no se ha pronunciado explícitamente sobre la investigación que se cierne sobre él, pero sí ha publicado un post con la foto de un feroz león a la que acompañaba la frase: "Cuando no es tu primer rodeo...", que podría hacer referencia a la batalla que tendrá que librar para defender sus exitosos contendidos digitales.