Ana Carrillo 04 SEP 2025 - 21:13h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes All Stars' han dado versiones muy diferentes de su tonteo y presunto encuentro sexual

Kike Quintana habla del vínculo entre Gloria Camila e Iván González: "Lo sé de buena tinta"

Cuando se supo que Iván González y Gloria Camila iban a coincidir en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', muchos colaboradores comenzaron a preguntarse si se enfrentarían en los Cayos Cochinos y aclararían de una vez por todas su supuesto affaire, que tuvo lugar en 2020 de acuerdo con lo que mantiene el exnovio de Oriana Marzoli, pues la tía de Rocío Flores siempre ha negado que hubiera algo más que un "tonteo" entre ellos. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Recopilamos en OUTDOOR sus versiones opuestas sobre ese presunto affaire.

¿Cómo se conocieron?

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano se conocieron precisamente en Honduras participando en 'Supervivientes 2017'. En ese momento ella tenía novio, Kiko Jiménez, que también concursaba en el reality. Fue dos años más tarde, en 2019, cuando se comenzó a rumorear que entre ellos pasaba algo y que 'tonteaban', pero el andaluz no se pronunció abiertamente sobre el tema hasta enero de 2021.

La versión de Iván González

Él dio su versión en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ante la atenta mirada de su novia de por aquel entonces, Oriana Marzoli. Jesús Vázquez, presentador en ese momento del formato, le pidió que aclarase qué había ocurrido entre ellos porque se decía que en el pasado habían tenido una noche de pasión. "Yo ya hablaba con ella, habíamos quedado alguna vez y un día fuimos a la inauguración de una discoteca, que nos invitaron, y esa noche acabó en mi casa. ¿Pues qué va a pasar en mi casa? Dos chicos jóvenes… Pues… bien", comentó él.

En 2020, que es cuando pasó eso de acuerdo con el ex de Ruth Basauri, la hija de 'la más grande' estaba saliendo con David García, con el que estuvo cinco años, desde 2019 hasta 2024 (ahora sale con el cantante Álvaro García, con el que inició su romance en enero de este año). La reacción de Gloria llegó a través de las redes sociales, donde compartió una foto con David y escribió: "Estoy harta de los mediocres, de los falsos y de las personas infelices que tienen llegan a ser lamentables como para terminar inventando para tener un tema interesante o un poco de televisión".

En 2023 se volvió a reactivar el tema en 'Fiesta', donde Iván González aseguró que nunca había mentido sobre este tema. "Que las mentiras se las cuente a su novio", dijo el andaluz entonces, tras lo cual miró a cámara y se dirigió directamente a ella: "Ten cuidado porque igual que tú le has dicho a Bea que tienes una conversación grabada mía, yo tengo WhatsApps y les acabo de hacer pantallazos por si los borras".

La versión de Gloria Camila

"Que tú y yo nunca hemos tenido nada, que es inexistente todo ese rollete que se pinta, que tú y yo tuvimos un tonteo hace mil tiempos y ya está, y luego te aprovechaste de la situación e hiciste como si hubiéramos tenido algo", fue la respuesta que dio Gloria Camila a través de un audio remitido a 'Fiesta' y dirigido a Iván, que replicó que lo cierto es que estuvieron "un año con el jueguecito" y que fue él quien quiso cortar el vínculo: "Yo le digo a Gloria: 'Por favor, no me llames más, no quiero seguir con esto'. Y llevamos así, con jueguecitos, casi un año".

"Que le cuente a su novio desde que baño llamó a su novio diciéndole: 'No te preocupes, cariño, que ya estoy en casa'. No estaba en su casa", contraatacó Iván para sostener que sí se fueron juntos a la casa de él tras una noche de fiesta en una discoteca de Madrid en 2020. Ella habló entonces con Aurelio Manzano, que transmitió que lo que le había molestado a la hija de Ortega Cano es que Iván nunca hubiera dicho claramente que no se produjo "una relación sexual" y que "cebase" la historia en televisión diciendo que tenía "unos mensajes de WhatsApp" con ella que supondrían una traición para el que entonces era su novio.

"Si ha tenido una relación sexual conmigo que diga qué tengo yo en el trasero", le reto Gloria a través de Aurelio Manzano. "¿En su qué?", preguntó Iván, ante lo que Amor Romeira, amiga íntima de la influencer, exclamó: "¡En su culo!". "Pues sinceramente de esto hace ya tres años, pero si no recuerdo mal tenía un tatuaje de un tribal", fue la respuesta de él, que hizo que Amor determinase que mentía: "No, no es nada de tatuajes".

En conclusión: Gloria Camila siempre ha mantenido que solo hubo un tonteo entre ellos, mientras que Iván González no ha querido desmentir un encuentro sexual entre ellos aunque sí que ha recalcado en varias ocasiones que no fue él quien sacó el tema en televisión, sino que se limitó a responder a las preguntas que le hacían.