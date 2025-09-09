Alexia Rivas habla de las pruebas que tiene sobre la relación de Iván González y Gloria Camila
Gloria Camila e Iván González tienen diferentes versiones sobre lo que pasó entre ellos hace ya cinco años: la hija de Ortega Cano mantiene que solo fue un 'tonteo', pero el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' asegura que se marcharon juntos a una discoteca y acabaron pasando solos la noche en casa de él, desde donde ella llamó a su por aquel entonces novio, David García, para mentirle sobre su paradero.
Alexia Rivas, en el plató de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', comentó que la amiga de Amor Romeira estaba mintiendo y afirmó que Iván era muy generoso por no contar más acerca de su affaire, por el que ya discutieron en la gala de estreno de esta edición: "Ellos dos se liaron [...] El pobre David se acordará de que llamaba a Gloria sin parar esa noche y ella le decía que ya estaba en casa, y estaba con Iván. Después de esa noche, encima Gloria siguió mandando mensajes y haciendo tropecientas llamadas a Iván, e Iván la rechazó".
La colaboradora aseguró que tenía "pruebas" que respaldaban lo que estaba contando pero que, por el momento, no quería darlas para no traicionar a su fuente, que asegura que es "muy buena". En una de las pausas de publicidad, Sandra Barneda le preguntó por esas pruebas y la de Ponferrada se mostró tajante: "Iván no está mintiendo, tengo pruebas. Si Gloria sigue tensando la cuerda, las pruebas podrían salir".
Alexia Rivas está dispuesta a demostrar que no miente en este tema y que cuenta con unas pruebas que sustentan su versión de los hechos sobre lo ocurrido entre Gloria Camila e Iván González, que considera que no se van a reconciliar "porque Iván no es tonto".