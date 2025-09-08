Ana Carrillo 08 SEP 2025 - 18:16h.

La influencer Teresa Bass ha reaccionado a las palabras de su novio, Iván González, antes de saltar del helicóptero

Laura Cantizano, novia de Rubén Torres, se emociona por el mensaje a su hijo: "Me encanta"

Los concursantes de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' han podido por fin saltar del helicóptero, un momento muy especial para los supervivientes, pues marca el inicio oficial de su aventura en los Cayos Cochinos y pueden mandar un mensaje a España. Iván González se ha dirigido a su entorno, pero también se ha acordado de su gran amigo José Luis Losa.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha recordado al ganador de 'Supervivientes 2017', que fue su gran amigo en su primera etapa en Honduras y al que él considera su maestro en las tareas de las supervivencia: "El salto se lo quiero dedicar a una persona que para mí es súper especial. Fue mi salvador. Fue un superviviente de los mejores que ha pasado por el programa, sería su sueño estar aquí, José Luis. Sube el helicóptero a lo más alto, porque esto va por él". Asimismo, Gloria Camila se acordó del ganador de esa edición, que también fue la suya y le mandó "un beso al cielo".

Iván le dedicó su salto a José Luis Losa, pero también quiso dirigirse a su familia y a su novia, la influencer Teresa Bass, que ha aceptado ser una de sus defensoras en plató y estuvo presente en plató en la gala de estreno del pasado jueves: "Le mando un beso a mi madre, a toda mi familia, a mi novia, cariño, te amo, que ya sabe que juntos somos imparables, el mejor equipo".

En 'Conexión Honduras' fue la madre del andaluz la que estaba en plató, así que Teresa Bass reaccionó al salto y a la dedicatoria a través de sus stories de Instagram, donde ha asegurado que su novio hizo "el mejor salto" y se mostró emocionada con sus palabras: "Te quiero tanto que duele lo que te echo de menos".