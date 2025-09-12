Alberto Samperio 12 SEP 2025 - 15:23h.

La hija de Terelu Campos no tendría la misma vara de medir con Terelu Campos que con Mar Flores al hablar de su hijo

El enfado de Alejandra Rubio al ser preguntada por las memorias de Mar Flores: "¡No puedes grabarme mientras estoy con mi hijo!"

Alejandra Rubio siempre ha defendido que no se hable de su hijo con Carlo Costanzia en los medios de comunicación e incluso ha reprendido a sus familiares directos varias veces por mencionarlo. Pero mientras tanto, su suegra Mar Flores le ha incluido en su libro 'Mar en Calma' y su suegro lo ha subido a redes sociales en una foto.

Hace días ya se había visto el enfado de Rubio en el aeropuerto cuando le preguntaban por las memorias de la modelo. La hija de Terelu Campos estallaba contra los periodistas por grabar teniendo a su bebé con ella, y ahora la colaboradora vuelve a estar en el centro de la polémica por la mención de su hijo en el libro de Flores.

La privacidad del bebé para Alejandra es lo más importante, pero su suegra ha hablado abiertamente de él con estas palabras: "Le hicimos un regalo familiar para recibirla en nuestra familia... También le organicé una Baby shower en mi casa, y la animé a invitar a todas sus amigas. Estoy segura de que este bebé ha venido a ser un nexo, a mejorar la vida de toda la familia. Cuando tengo en brazos a mi nieto, siento una ternura infinita".

Las palabras de Alejandra Rubio

La colaboradora de 'Vamos a ver' no se ha sentido muy molesta con todo esto porque según ella no le han hecho daño al hablar de su bebé. Patricia Pardo le ha explicado que no tiene la misma vara de medir con sus suegros que con su madre cuando hablan de su hijo.

"Es normal que con mi familia tenga más confianza en decirle las cosas que pienso. La confianza da asco. Tengo más a mano llamar a mi madre y decir ten más cuidado con esto. Me gustaría que se me respetara en esto", ha comentado Alejandra Rubio.

Por último, ha señalado que no quiere una guerra sobre esto: "Yo enseño a mi hijo cuando yo quiero. Nunca voy a beneficiar un conflicto entre la familia de mi pareja y Carlo".