Equipo Outdoor 12 SEP 2025 - 08:03h.

El espectacular dúplex de ensueño de la concursante de 'Supervivientes All Stars': con jardín y zona chill out

Gloria Camila se somete a un innovador cambio de look antes de 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Gloria Camila antes de lidiar con los mosquitos, los sacos de dormir y los cocos de Honduras en este nuevo reto de 'Supervivientes All Stars', ella disfrutaba de su dúplex, un hogar decorado con mucho estilo en San Sebastián de los Reyes. Entre grandes ventanales que llenan de luminosidad el salón, espacios adornados con personalidad... Su casa era el sitio ideal donde relajarse para la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado antes de enfrentarse a esta aventura, que ya vivió en 2017, junto a su pareja de entonces, Kiko Jiménez.

PUEDE INTERESARTE De su marca de moda a una 'foodtruck': todos los proyectos de Gloria Camila fuera de la televisión

La habitación se ha convertido en su rincón preferido. Es una estancia donde predominan los tonos neutros, que aportan elegancia. Sobre el cabecero, la creadora de contenido ha colocado una galería de marcos con fotografías artísticas en blanco y negro, que es algo que aporta personalidad y un toque creativo. Aunque, lo que destaca de la habitación es la enorme cama con un televisor enfrente que invita a Gloria a relajarse tras un día ajetreado. Pero esta habitación no es solo un lugar para relajarse: es su auténtico set creativo. Prácticamente todo el contenido que sube a sus redes desde casa se graba en su habitación, desde looks diarios y cambios de estilismo hasta vídeos más elaborados y colaboraciones.

PUEDE INTERESARTE Gloria Camila e Iván González: sus versiones opuestas sobre su supuesto affaire

El baño principal rompe con la neutralidad del resto del hogar. En este espacio, Gloria ha elegido reformarlo con un estilo más urbano y sofisticado: matices gris oscuro que brindan un ambiente elegante. La ducha tiene mampara de cristal y también dispone de dos lavabos de mármol blanco sobre una superficie minimalista, acompañados de dos amplios cajones que proporcionan gran capacidad de almacenamiento.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El oasis urbano de Gloria Camila: su jardín con zona chill out

La cocina de Gloria Camila es muy espaciosa, brillante y tiene un diseño muy minimalista. Al tener todos los muebles en color blanco, incluso la cafetera, genera una sensación de orden y espacio, mientras que la nevera y el microondas en color plateado rompe con esa estética minimalista y aporta un toque moderno que combina a la perfección con el resto del espacio. El salón que destaca por los grandes ventanales y un amplio sofá en color gris, sigue la línea de toda la casa, la decoración se llena de cuadros por todas partes, dándole vida y personalidad a cada rincón.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Y la guinda del dúplex está fuera: un jardín con césped para sentirte en tu propio oasis urbano y una zona chill out que, sin duda, pide a gritos tardes de relax con amigos, risas y un buen café. Esta claro que el hogar de Gloria Camila es comodidad, estilo y desconexión total.