La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte cómo serían los inquilinos perfectos para su segunda casa

Lucía Sánchez abre las puertas de su nueva casa antes de reformarla

Lucía Sánchez finalmente tiene todo listo para enseñar su nueva casa tras la reforma en la que ha estado trabajando durante los últimos meses. Explicando todos los detalles de la gran renovación, la gaditana reflexiona sobre la idea alquilar la casa y desvela los requisitos que deben tener sus inquilinos. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ finalmente abre las puertas de su segunda vivienda y habla de todos los planes que tiene para ella. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Con el anuncio de la compra de su nueva vivienda , ya surgieron dudas sobre lo que haría con ella en el futuro. Ahora que ya está reformada, la influencer habla abiertamente sobre sus planes para la casa y cuáles son los requisitos que busca en las personas que la habiten. “Quiero invertir para mi futuro, para tener un seguro de vida”, se sincera la gaditana. Lucía reflexiona sobre la idea de poner su segunda vivienda en alquiler y desvela cómo serían los inquilinos perfectos para ella.

“Se ensucian las paredes, se deterioran los muebles…”, comienza hablando mientras imagina el comportamiento de unos futuros inquilinos para su casa. La influencer conoce los desperfectos que pueden darse en una vivienda y más cuando se trata de familias con niños pequeños, pero también quiere invertir y tener buenos ahorros para su futuro. “Vamos a dejar de ser hipócritas”, declara Lucía mientras desvela cómo le gustaría que trataran su casa. ¡Haz click en el vídeo y descúbrelo!

Lucía Sánchez habla de su papel como propietaria

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo habla de sus futuros inquilinos, sino que se adentra a imaginar su papel como propietaria. “No quiero aprovecharme de nadie”, declara tajante. La influencer tiene muy claro cómo quiere hacer las cosas con su nueva casa en relación al mercado de la vivienda en la actualidad. “Estoy de acuerdo en que regulen los alquileres”, defiende la gaditana. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Lucía Sánchez continúa abriéndose con sus seguidores en un nuevo capítulo de ‘Para mí’ en el que enseña la esperada reforma de su segunda casa. La gaditana hace un detallado ‘house tour’ por su vivienda renovada y aprovecha para responder a todas las preguntas de sus seguidores al respecto. No sólo desvela los requisitos que deberán tener sus inquilinos, sino que confiesa los contratiempos de la reforma y cuánto le ha costado. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!