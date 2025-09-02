Equipo mtmad 02 SEP 2025 - 11:07h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre lo mal que le hace sentir dejar a su hija Mía con sus padres

Lucía Sánchez comparte por qué no quiere desvelar el diagnóstico de su hija

Lucía Sánchez, con el final del verano a la vuelta de la esquina, regresa una semana más a su canal para hablar de sus vacaciones y desvelar los motivos por los que llevará a su hija a un colegio concertado . Después de un largo verano sin las mañanas de Mía ocupadas por la escuela infantil, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre cómo ha llevado estos meses y confiesa la culpabilidad que siente al dejar a su hija con sus padres. ¡Descúbrelo en el nuevo capítulo de 'Para mí', en Mediaset Infinity!

Después de su reciente ingreso hospitalario , la hija de la gaditana ya está de vuelta en casa y a punto de comenzar una nueva etapa escolar. Antes del regreso a la rutina, la exconcursante de ‘GH DÚO’ aprovecha para hablar de su verano en familia y de cómo ha compaginado su trabajo en redes con la maternidad. “Por las mañanas, mi madre se suele quedar con Mía”, comienza explicando la influencer. Gracias a la ayuda de su madre, Lucía Sánchez ha podido dedicar tiempo a su creación de contenido habitual.

Sin embargo, la gaditana se abre como nunca y confiesa la culpabilidad que le hace sentir dejar a su hija en casa de sus padres. “No me siento tranquila”, declara sincera. A sus casi tres años, Mía es la persona más importante en la vida de Lucía y no puede evitar sentir que aún comete errores en su maternidad. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se adentra a hablar sobre lo difícil que le resulta sacar tiempo para todo y desvela cómo le hace sentir tener que pedir ayuda a sus padres. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Lucía Sánchez habla de sus ganas de volver a la rutina

Después de unos largos meses de verano tratando de compaginar su trabajo con la maternidad, Lucía confiesa las ganas que tiene de poner fin a las vacaciones y volver a la rutina. “He estado muy agotada”, se sincera la gaditana. A la espera de lo que el nuevo curso tiene que ofrecerle, tanto a nivel laboral como personal, la exparticipante de ‘LIDLT’ también está ilusionada por la etapa que comienza su hija Mía. “Tengo ganas de que empiece el colegio”, confiesa. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Lucía Sánchez regresa a un nuevo vídeo de 'Para mí' con el final del verano a la vista. Dispuesta a actualizar a sus seguidores, la creadora de contenido habla del nuevo colegio de su hija Mía y los motivos por los que ha elegido un centro concertado. Además de sincerarse sobre su culpabilidad al dejar a su hija con sus padres, la gaditana desvela cuál es el mayor problema de Mía y confiesa su incertidumbre ante la posibilidad de no volver a trabajar en televisión. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!