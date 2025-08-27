Natalia Sette 27 AGO 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre por qué ha escogido un colegio concertado para su hija Mía

Lucía Sánchez comparte su preocupación sobre la forma de hablar de su hija Mía

Lucía Sánchez regresa a su canal de mtmad, ‘Para mí’, disponible en Mediaset Infinity, para hablar de un tema muy especial: la vuelta al cole de su hija Mía. Tras su ingreso hospitalario , la niña está preparada para volver de nuevo a la rutina y dejar el verano atrás. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera con sus seguidores sobre la nueva etapa escolar que está a punto de comenzar su pequeña y explica los motivos por los que llevará a su hija a un colegio concertado.

La ganadora de ‘Gran Hermano DÚO’ comienza hablando de la ganas que tiene de volver a la rutina. “Tengo ganas de que se vaya el verano”, reconoce la gaditana. A lo largo del verano ha estado de aquí para allá con la niña y aunque ha tenido la ayuda de su madre , busca tener más tiempo para dedicarle al trabajo por las mañanas. La influencer explica que Mía deja atrás la escuela infantil para empezar en el colegio y que este cambio supone un paso muy importante en su crecimiento. “A ella le gusta ir al cole”, asegura orgullosa.

Con muchas ganas de ver cómo evoluciona en su desarrollo, Lucía adelanta que también quiere apuntarla a las actividades extraescolares que la niña desee y que le ayuden a seguir disfrutando de su niñez. “Quiero que mi hija tenga infancia”, reconoce. Esta idea está también muy relacionada con la elección de colegio que ha hecho. “El colegio de la niña es concertado”, anuncia a sus seguidores. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ no duda en explicar las razones de su elección y dar a conocer la nueva rutina de la niña.

Lucía Sánchez desvela el mayor problema de su hija de cara a comenzar el colegio

A pesar de su entusiasmo, la influencer reconoce que hay un aspecto que le preocupa de cara a este nuevo comienzo. Lucía confiesa que existe un hábito que no ha logrado quitarle a Mía y que podría suponer un reto en su adaptación escolar. “No sé cómo quitárselo”, admite con resignación, añadiendo que “ha sido misión imposible”. Aunque insiste qué la niña tiene muchas habilidades sociales y sabrá adaptarse bien, reconoce que este detalle la tiene algo preocupada.

Lucía Sánchez regresa una semana a su canal 'Para mi' para hablar de la nueva etapa que su hija está a punto de comenzar. Su pequeña deja la escuela infantil y empieza el colegio y no puede estar más entusiasmada. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuenta todo los detalles: cómo es su colegio, si la niña asistirá o no al comedor y enseña toda la ropa que le ha comprado ¡Descúbrelo dándole play al video!