El exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido hacer una aclaración sobre cuánto mide que ha traído polémica

Manu González sorprende con el pelo rojo en la primera boda a la que acude con Gabriella Hahlingag

Manuel González ha dado respuesta a una de las preguntas que más recibe y con la que en un momento dado ha bromeado con el propio Jorge Javier Vázquez. ¿Cuánto mide el andaluz? Su respuesta ha sido sorprendente, aunque más aún la revelación que ha hecho. El novio de Gabriella Hahlingag ha asegurado que tras su paso por 'Supervivientes' ha crecido reavivando la curiosidad entre sus seguidores.

Las últimas palabras del ex de Lucía Sánchez han provocado un tsunami de reacciones. Desde que el presentador de 'Supervivientes' dijese en broma a Manu González que era "un hombre con cuerpo de niño", se ha querido saber la medida exacta del gaditano y hasta ahora este no les ha sacado de dudas. Lo más curioso es que esta confesión ha incluido un dato sorprendente, que muchos piensan que forma parte de su fantasía.

Para aquellos que piensan que Manu González es bajito a raíz de ese comentario jocoso de Jorge Javier Vázquez, este les ha dado un corte aclarando cuál es su estatura y asegurando que esta ha variado: el que fuera antes participante de 'La isla de las tentaciones' ha asegurado que tras su paso por 'Supervivientes' ha crecido y ha dado la explicación con la que sostiene esto.

"Muchos me preguntáis siempre por la altura y en más de una ocasión la he dicho", ha contado, dejando con esto claro que él no tiene ningún completo tal como pueden llegar a decir. Manu González ha compartido este dato privado y ha hecho un matiz al respecto: "Mido 1,72 cm, aunque al llegar de 'Supervivientes' hacía crecido 1 centímetro".

Con estas palabras, Manu González no solo ha desvelado el esperado dato de cuánto mide en realidad, sino que también ha añadido este extraño fenómeno que ha experimentado y la explicación que tiene a su juicio. "Supuestamente por dormir en el suelo me habría estirado", ha comentado sin ocultar la gracia que le hace este razonamiento.

Inventado o no, el exconcursante de 'Supervivientes' y actual novio de Gabriella Hahlingag ha desvelado este dato dejando atrás a las especulaciones o bromas que, siempre se ha tomado con humor. Así le contestaba a Jorge Javier Vázquez en el programa a la pregunta de si llevaba mal la cuestión de la altura. "Que va, yo estoy muy contento con mi altura, la verdad. Nunca me ha impedido hacer nada. Llego a todos lados", afirmaba el concursante.