Las transparencias cada vez son algo más prohibido en algunos festivales como es el caso de Cannes, donde el ‘dress code’ del evento era muy claro. Los ‘looks’ siguen siendo protagonistas en la mayoría de los eventos donde las celebrities pueden hacer publicidad de las marcas de ropa más exclusivas.

Es el caso de Margot Robbie en la premier de la nueva película ‘A Big Bold Beautiful Journey’ en Londres. La actriz sorprendió con un vestido de lo más sexy y rompedor, homenajeando al reciente fallecido a Giorgio Armani. El vestido era totalmente trasparente y de una pedrería que hizo brillar a la australiana en la alfombra roja de la película de la que es protagonista junto a Colin Farrell.

El ‘look’ ha generado una polémica, ya que las transparencias están siendo muy prohibidas por algunos países. Algunos decían que era demasiado ostentoso para la ocasión: era largo hasta los pies, con un escote en pico y toda la espalda al descubierto.

Un doble homenaje

La ropa interior que llevaba iba a juego con el vestido. Otros en cambio, han honrado el doble homenaje: el primero por el diseñador fallecido y el segundo a su propio cuerpo, que ya luce tras haber dado a luz hace casi un año.

Los complementos del 'look'

Sin duda, supo cómo sacar partido al vestido. La famosa actriz llevó un recogido simple que daba protagonismo al broche que llevaba en la espalda. Para el calzado eligió unas sandalias de Aquazzura que a penas se le veía por la longitud del vestido.