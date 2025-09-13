telecinco.es 13 SEP 2025 - 09:41h.

La lesión de codo que estuvo a punto de truncar el sueño de Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja regresa a Telecinco por todo lo alto formando parte de los participantes de la nueva edición de 'Bailando con las estrellas', que se estrena este sábado 13 de septiembre. Antes de debutar como aprendiz de bailarina, la sobrina de Isabel Pantoja ha acudido al plató de '¡De viernes!' para hablarnos de este proyecto que le ilusiona tanto y nos cuenta que ha sufrido una lesión de codo que le preocupado bastante.

Anabel Pantoja se muestra pletórica y emocionada y desvela que este nuevo reto profesional le hace muchísima ilusión. De hecho, ha llegado a confesar que, meses atrás, pensaba que algo similar tendría que llegar porque se lo merecía después de tanto sufrimiento. Pero su gran sueño se ha visto empañado por una lesión en el brazo que ha estado a punto de apartarla de este programa.

La lesión de codo de Anabel Pantoja

En julio de este verano, Anabel Pantoja sufre una luxación de codo tras sufrir una aparatosa caída. Cuando esto sucedió, ella ya había firmado el contrato para formar parte de 'Bailando con las estrellas', lo que provocó su preocupación: "Para mí, era como una niña que me había caído un reglo del cielo, porque era como volver a casa y hacer algo que me apetecía hacer. Se me sale el codo y creo que es uno de los peores dolores que he vivido en mi vida, más que el parto, os lo aseguro", nos cuenta Anabel.

"Estuve cuarenta y cinco minutos esperando una ambulancia. Los médicos me dijeron que tenía que estar meses y meses con el brazo así. Estuvimos a punto de llamar... bueno, llamamos y dimos parte y yo me puse las pilas... Fisio pa´rriba, fisio pa´bajo, fisio en casa, fisio fuera... y a tope estoy", añade la sobrina de Isabel Pantoja durante su entrevista en plató. Se muestra recuperada, pero, eso sí, con alguna leve secuela: "No tengo la misma movilidad, no tengo la misma apertura de brazo, pero mañana (este sábado) se me quita el dolor".

Anabel Pantoja cuenta cómo compagina este nuevo proyecto con la crianza de su hija Alma

Por otro lado, Anabel Pantoja ha hablado de cómo está compaginando la crianza de su hija Alma con este apasionante nuevo proyecto televisivo: "Lo llevo bien, dentro de lo que cabe. Tengo a mi familia que me ayuda y bueno, no me puedo quejar. Encantada de estar aquí en Madrid porque este programa no es venir, es un compromiso (por los ensayos) bastante fuerte. Está la Merchi a tope y salir de los ensayos y saber que estás en casa con los tuyos te motiva más para seguir bailando", desvela.

El reencuentro entre Anabel Pantoja y Lydia Lozano

Eran muy amigas, inseparables, pero algo sucedió que las alejó. Visiblemente emocionada, Lydia Lozano se reencuentra con Anabel Pantoja y se disculpa por lo que sucedió entre ellas. Así ha sido su reencuentro en '¡De viernes!'