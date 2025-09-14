Equipo mtmad 14 SEP 2025 - 09:30h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' desvela de dónde saca la fuerza para aguantar en el reality más extremo de la televisión

Fani Carbajo responde a la críticas por dejar a su hija Victoria para ir a ‘Supervivientes All Stars’

Fani Carbajo ya está viviendo la experiencia más extrema de la televisión como concursante de ‘Supervivientes All Stars’. La influencer, antes de poner rumbo a Honduras, compartía una emotiva carta a su hija Victoria como regalo de cumpleaños, ya que no estaría en casa para la especial fecha. Hablando de su gran preocupación por dejar a sus hijos para concursar en el reality, la madrileña desvela su mantra para aguantar en ‘Supervivientes All Stars’ antes de su llegada a los Cayos Cochinos. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha estado compartiendo todos los detalles tras su participación en ‘Supervivientes All Stars’ a través de su canal ‘A pesar de todo’, en el que desvelaba quién sería su defensor en el plató del reality . Escasos momentos antes de marchar hacia Honduras, la madrileña grababa un nuevo capítulo para hablar de los últimos preparativos y revelar su truco para sentirse fuerte durante el concurso. “Si quiero abandonar, me acordaré de estas palabras”, declaraba con seriedad.

“Pasas hambre, estás lejos de tu familia, te puedes lesionar…”, comenta Fani sobre los duros retos que presenta ‘Supervivientes All Stars’. La influencer habla con total seguridad de la motivación que le acompaña en su aventura. “Tiene un sacrifico detrás, pero merece la pena”, añade. La madrileña ya se está dejando la piel en los Cayos Cochinos, con su mantra siempre en la cabeza para aguantar como una verdadera superviviente. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!

Fani Carbajo se sincera sobre el dinero que gana como concursante de ‘Supervivientes All Stars’

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aprovecha los momentos previos a su aventura en Honduras para hablar, no solo del mantra que tendrá siempre presente, sino del dinero que gana como concursante de ‘Supervivientes All Stars’. “Cuesta mucho ganar lo que nos pagan a nosotros”, declara. La madrileña insiste en lo sacrificada que es la experiencia de un reality tan extremo como ‘SV’, a pesar de la significativa recompensa con la que llegará a casa.

Fani Carbajo se sincera ante la cámara una última vez antes de su nuevo proyecto como concursante de ‘Supervivientes All Stars’. La influencer aprovecha para ultimar detalles y compartir los últimos preparativos antes de poner rumbo a Honduras. La creadora de contenido desvela todo sobre su preparación para el concurso, se sincera sobre el apego de su hija Victoria hacia ella y le dedica una emotiva carta como regalo de su primer cumpleaños. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!