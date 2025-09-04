Equipo mtmad 04 SEP 2025 - 09:00h.

La concursante de ‘Supervivientes All Stars' confiesa cuál es el objeto de valor sentimental que meterá en su maleta para su aventura en Honduras

Fani Carbajo aclara en qué punto está su relación con Fran Benito tras los rumores

Compartir







Fani Carbajo, a punto de comenzar su nueva aventura en ‘Supervivientes All Stars’, vuelve a un nuevo capítulo de ‘A pesar de todo’ para desvelar cuál será el objeto personal que lleve a 'Supervivientes All Stars'. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ya ha desvelado con quién se quedará su hija Victoria durante su experiencia en el concurso y continúa compartiendo todos los preparativos de cara al intenso proyecto profesional que le espera. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!

Tras el tenso momento que vivió la influencer al contestar a la críticas que la tachaban de ‘abandonar’ a su hijo Emilio por Victoria, su hija pequeña, Fani regresa con las energías recargadas y ganas de comenzar su nueva aventura. Con todo preparado para poner rumbo a los Cayos Cochinos, la exparticipante de ‘LIDLT’ comparte cómo afronta esta nueva etapa y aprovecha para develar qué objeto va a meter en la maleta por su valor sentimental.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo habla de su relación con su hijo Emilio

Hablando de los preparativos que estaba terminando de organizar antes de poner rumbo a un nuevo reality, Fani desvela lo que llevará con ella para tener siempre cerca a su familia: a su pareja, Fran, a Emilio y a Victoria. “Se os olvida que tengo un hijo mayor del cual también estoy enamorada”, comenta al mencionar a Emilio tras las críticas recibidas recientemente. La creadora de contenido vuelve a Honduras después de su paso por ‘Supervivientes 2020’ dispuesta a darlo todo y, como siempre, comparte todos los detalles con sus seguidores antes de dar comienzo al concurso. ¡Entérate de todo!

Fani Carbajo habla de su inminente regreso a Honduras

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo desvela el verdadero motivo por el que no gasta su dinero en lujos

Le exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ está muy cerca de volver a vivir la dura experiencia de ‘Supervivientes’ en los Cayos Cochinos. “Empieza el 4 de septiembre”, anuncia nerviosa. A escasos días de adentrarse de lleno en el reality, Fani comparte con sus seguidores su emoción y nervios a partes iguales. La influencer habla de sus expectativas del concurso y confiesa que va a Honduras dispuesta a volver a casa con el premio en sus manos. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Fani Carbajo regresa a su canal con las emociones por los aires ante su inminente nuevo proyecto profesional. A punto de dar comienzo a ‘Supervivientes All Stars’, la influencer comparte todos sus pensamientos al respecto con sus seguidores y habla de los preparativos antes de partir hacia Honduras. La madrileña, además de desvelar cuál es el objeto personal que llevará con ella, aclara con quién se quedará su hija Victoria durante su paso por el concurso. ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!