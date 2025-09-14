La Infanta Cristina, pillada junto a un misterioso hombre durante su viaje a Colombia

Fiesta 14 SEP 2025 - 20:58h.

Se la ha podido ver acompañada de un hombre con el que compartía un café

Así vive la infanta Cristina su segundo verano de soltera: sus planes en Bidart y evitando a Iñaki Urdangarin

La Infanta Cristina se ha convertido en noticia al ser vista hace algunos días en el aeropuerto de Bogotá, en Colombia, en compañía de un misterioso hombre moreno y las imágenes no han tardado en dar mucho de lo que hablar y especular.

La identidad de su acompañante aún no ha sido aún dilucidada por lo que el encuentro entre ambos aún sigue siendo toda una incógnita. La hija del rey emérito fue fotografiada junto a este hombre cuando compartía con él un café justo antes de tomar un vuelo a Madrid.

Tras salir a la luz las imágenes, 'Fiesta' se ha hecho eco de la información, una noticia sorprendente porque desde que la infanta rompió con Urdangarin no se le ha relacionado con ningún hombre más y su vida se ha mantenido en completa intimidad y alejada de los medios.

Aunque algunas fuentes apuntan a que podría tratarse de su guardaespaldas, lo cierto es que no hay informaciones oficiales dejando así abierta la posibilidad de que se trate de una nueva ilusión para Cristina y podría significar el inicio de una nueva etapa en su vida.